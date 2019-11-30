HABER

Art arda kaybolan yaşlı çift bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 16:11 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, arazide otlayan koyunlarını getirmek için ormanlık alana giren Meryem Altundağ'ın (75) sis nedeniyle kaybolmasının ardından, eşini aramak için ormanlık alana giden Ramazan Altundağ (77) da kayboldu.

Art arda kaybolan yaşlı çift bulundu

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, arazide otlayan koyunlarını getirmek için ormanlık alana giren Meryem Altundağ'ın (75) sis nedeniyle kaybolmasının ardından, eşini aramak için ormanlık alana giden Ramazan Altundağ (77) da kayboldu. Jandarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından çifte ulaştı.
Kırsal Kavakalanı Mahallesi'nde yaşayan Meryem Altundağ, dün akşam, otlayan koyunlarını getirmek için ormanlık alana girdi. Altundağ, yoğun sis nedeniyle yolunu kaybetti. Cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle yardım isteyemeyen ve geri dönemeyen Altundağ'ın kocası Ramazan Altundağ, meraklanıp eşini aramaya çıktı. Ancak Ramazan Altundağ da sis nedeniyle yolunu şaşırıp, kayboldu. Çiftin arka arkaya kaybolması üzerine yakınları, AKUT'tan yardım istedi. Jandarma ve AKUT ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri, yaklaşık 3 saat sonra Ramazan Altundağ'a ulaştı. Meryem Altundağ ise, 9 saat sonra mahalleye 10 kilometre mesafede bulundu. Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kontrol için götürülen çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AKUT ekipleri tarafından bulunan koyunlar da çifte teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Art arda kaybolan yaşlı çift bulundu

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Eğlence mekanında uyuşturucu satışına 1 tutuklamaEğlence mekanında uyuşturucu satışına 1 tutuklama
Çinli kadının cesedinin bulunduğu bölgeden geçen yol traktörle sürülmüş Çinli kadının cesedinin bulunduğu bölgeden geçen yol traktörle sürülmüş 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Yer: Esenler Otogarı... Çekici eline alıp yıktı

Yer: Esenler Otogarı... Çekici eline alıp yıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı: Yaralılar var

Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı

Yalova Üniversitesi'nde öğretim görevlisini kovan rektörden yeni açıklama

Öğretim görevlisini kovan rektörden yeni açıklama

Bitlis’te askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 asker yaralı

Askeri araçla kamyon çarpıştı!

Ordu'daki seri katil dehşetinde flaş gelişme! Kurbanların fotoğrafları telefonundan çıktı

Kan donduran olay! Fotoğraflar telefonundan çıktı

Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı

Kadını bu halde gören telefona sarıldı gerçek sonra ortaya çıktı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay! Hala sahibi çıkmadı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.