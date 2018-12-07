Art arda kuvvetli yağış, sel ve fırtına uyarısı! (Meteoroloji 7 Aralık Cuma hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Gümüşhane ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Kuzey ve İç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara ( Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, rakımın 1000 metre ve üzeri olduğu yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BURSA °C, 4°C
Çok bulutlu
ISTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu
KIRKLARELI °C, 3°C
Çok bulutlu
SAKARYA °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 1°C
Çok bulutlu
MANISA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak, yüksek rakımlı yerlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri hafif kar yağışlı.
CANKIRI °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, kar yağışlı
ESKISEHIR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu kar yağışlı
DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KARABÜK °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların Samsun’un doğusu, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun, Trabzon’un doğu ilçeleri , Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karışık yağmurlu yarın zamanla kar yağışlı
GİRESUN °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 2°C
Çok bulutlu ve karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DIYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SIIRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
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