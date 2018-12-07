Art arda kuvvetli yağış, sel ve fırtına uyarısı! (Meteoroloji 7 Aralık Cuma hava durumu raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Gümüşhane ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Kuzey ve İç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanabilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.