Art arda yürüdüler! Cem Yılmaz - Defne Samyeli ve Ahu Yağtu

Uluslararası Antalya Film Festivali ödüllerinde senaryo yazarı, yönetmen ve oyuncu Cem Yılmaz'a "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi. Ünlü oyuncu Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, birlikte katıldıkları Antalya Film Festivali'ne, kırmızı halıda verdikleri poz ile damga vurdu.

Uluslararası Antalya Film Festivalinde En İyi Film ödülü, Jafar Panahi'nin yönettiği İran yapımı "Üç Yüz/Three Faces"a verildi. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, "Ayka" filminin oyuncusu Samal Yeslyamova, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, "Capernaum" filmindeki rolüyle küçük mülteci Zain al-Rafeea kazandı. "En İyi Yönetmen" ödülü ise Bir Aile İşi (Shoplifters) filminin yönetmeni Hirokazu Koreeda'ya verildi. Senaryo yazarı, yönetmen ve oyuncu Cem Yılmaz'a da "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi.

İBRAHİM TATLISES'E ONUR ÖDÜLÜ

"Onur Ödülü" sanatçı İbrahim Tatlıses'e verilirken, festivale katılamayan Tatlıses adına ödülü sanatçı ve oyuncu Yavuz Bingöl aldı. İbrahim Tatlıses sinevizyonda gösterilen mesajında, "Aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Orada olmak isterim ama olamadık. Beni lütfen affedin. Sizleri çok seviyorum. Sinemayı çok seviyorum, sinema adamıyım ben. Sinema emekçilerine, sinema yönetmenlerine çok teşekkür ediyorum, saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

Senaryo yazarı, yönetmen ve oyuncu Cem Yılmaz'a da "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" takdim edildi. Ödülünü Nebahat Çehre ve Ozan Güven'in elinden alan Yılmaz, festivalde bugüne kadar herhangi bir filminin yarışmadığını fakat festivalin hep takipçisi olduğunu dile getirdi.

''20 YIL SONRA ÖDÜL ALMAYI ÇOK İSTERİM''

Sinemayla ilgili her şeyi çok sevdiğini anlatan Yılmaz, "Ben Nebahat Hanım'dan 20 yıl sonra da ödül almayı çok isterim. Hatta Nebahat Hanımla bir film çekmeyi de çok isterim. Ozan Güven'e hiç değinmiyorum, bu 20 yıl içinde bana çok katkısı olmuş bir aktördür." diye konuştu.