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Artan bıçak bileme işi demirciler çarşısına canlılık getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bıçaklarını bilemeye getiren vatandaşlar demirciler çarşısına canlılık kazandırdı.Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kurban kesecek vatandaşlar, bıçak, satır ve baltalarını bilemek için demirciler çarşısında bulunan bıçak bileme ustalarının yolunu tuttu.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bıçaklarını bilemeye getiren vatandaşlar demirciler çarşısına canlılık kazandırdı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kurban kesecek vatandaşlar, bıçak, satır ve baltalarını bilemek için demirciler çarşısında bulunan bıçak bileme ustalarının yolunu tuttu. Bayrama yaklaşık bir hafta kala demircilerde oluşan yoğunluk, çarşıya canlılık kazandırdı.
Dededen kalma demircilik mesleğini ağabeyi Sabri Bandan ile birlikte devam ettiren Enver Bandan, “Bu yıl vatandaşlar bıçaklarını bilemek için erken davrandı, her yıl bayrama 2-3 gün kala getirirken, bu yıl erkenden getirmeleri hem bizim açımızdan hem de vatandaşlar açışından iyi oluyor. Bileme fiyatları geçen seneye göredir. Bıçağı 2 buçuk, satırı 5 liradan biliyoruz, tabi bu fiyatlar ateşe koyduğumuz ve demirde dövdüğümüzde değişiyor ama normal bileme bu fiyatlardadır” dedi
60 yıllık demirci ustası Sabri Bandan da, “Mesleğim boyunca bu yıl bıçak bilemeye gösterilen yoğunluğu hiçbir zaman görmedim, eskiden kurbanı yalnızca zenginler keserdi, şimdi çok şükür herkesin durumu iyi, zengin fakir herkes kurban kesiyor” diye konuştu
Bandan yoğunluktan çok memnun kaldıklarını belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

Artan bıçak bileme işi demirciler çarşısına canlılık getirdi

Artan bıçak bileme işi demirciler çarşısına canlılık getirdi

Artan bıçak bileme işi demirciler çarşısına canlılık getirdi

Artan bıçak bileme işi demirciler çarşısına canlılık getirdi

Artan bıçak bileme işi demirciler çarşısına canlılık getirdi

Artan bıçak bileme işi demirciler çarşısına canlılık getirdi

Artan bıçak bileme işi demirciler çarşısına canlılık getirdi

Artan bıçak bileme işi demirciler çarşısına canlılık getirdi

Artan bıçak bileme işi demirciler çarşısına canlılık getirdi

Artan bıçak bileme işi demirciler çarşısına canlılık getirdi

Artan bıçak bileme işi demirciler çarşısına canlılık getirdi

Artan bıçak bileme işi demirciler çarşısına canlılık getirdi

Artan bıçak bileme işi demirciler çarşısına canlılık getirdi

Artan bıçak bileme işi demirciler çarşısına canlılık getirdi

Artan bıçak bileme işi demirciler çarşısına canlılık getirdi
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