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Artan koronavirüs vakalarıyla ilgili korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 12:45 | Son Güncelleme

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, koronavirüs salgınındaki son durumla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Altaylı, hastanelerin kapasitesinin dolmak üzere olduğunu belirterek vatandaşların kendi önlemlerini alması gerektiğini söyledi. Gerekli tedbirlerin alınmadığı takdirde ölümlerin artacağını belirten Altaylı, vatandaşları önlem almaya çağırarak "Yakında sokaklarda öleceksiniz." uyarısında bulundu.

Artan koronavirüs vakalarıyla ilgili korkutan açıklama: Yakında sokaklarda öleceksiniz

Koronavirüsün Türkiye'de giderek yayıldığını belirten gazeteci Fatih Altaylı korkutan ifadeler kullandı. HaberTürk'teki bugünkü köşesinde hastanelerin kapasitesinin dolmak üzere olduğunu belirten Fatih Altaylı, herkesin durumun farkında olduğunu ancak kimsenin buna aldırış etmediğini ifade etti.

Gerekli tedbirlerin alınmadığı takdirde ölümlerin artacağını belirten Altaylı, hastanelerin kapasitelerinin üzerinde doluluk seviyesine ulaşmaya başladığını yazdı.

'YAKINDA SOKAKLARDA ÖLECEKSİNİZ'

PCR testi yaptırmaya gittiğinde hastanelerin özel ya da devlet fark etmeden dolup taştığını söyleyen Altaylı, vatandaşları önlem almaya çağırarak "Yakında sokaklarda öleceksiniz." uyarısında bulundu.

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