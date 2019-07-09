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Artan sıcaklar kalp krizine neden oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.07.2019 11:13 | Son Güncelleme

Kardiyoloji uzmanı Dr.

Artan sıcaklar kalp krizine neden oluyor

Kardiyoloji uzmanı Dr. Kamuran Tekin, özellikle yaz sıcaklarında kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğunu söyledi.
Kardiyoloji uzmanı Dr. Tekin, artan sıcaklıkların beraberinde getirdiği rahatsızlıklar nedeni ile özellikle kalp hastaları için önerilerde bulundu. Yaz aylarında özellikle sıvı tüketimine ve açık renk kıyafetler giyilmesi gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Tekin, toplumun büyük bir kesiminin kalp hastası olduğunu ifade etti. Özellikle artan sıcakların kalp hastaları için büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Tekin, "Yaz ayların kalp krizi riskleri daha yüksek oluyor. Sıvı-elektrolit dengesinin bozuk olması ve kanın pıhtılaşma oranının artması kalp krizlerine neden olabilmekte. Birçoğu hipertansiyon hastası. Hastalara önerimiz, özellikle güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Yalnız bölgemizde neredeyse akşama kadar sıcaklıklar çok ciddi boyutlarda seyretmekte. O yüzden mümkünse sıcaklığın düştüğü saatlerde dışarı çıkılması gerekiyor. Günde en az 2-3 litre sıvı almalarını öneriyoruz. Özellikle terlemeyle sıvı kaybı olan hastalarda tabi bu oran daha yüksek olabilir ama normal bir birey hasta olmasa bile en az 2-3 litre sıvı takviyesi ihtiyacı hissetmekte. Açık renkli kıyafet giymeleri, özellikle bol, rahat terlemeyi engelleyici ya da terlemeye neden olacak kıyafet giymemelerini öneriyoruz. Özellikle yaz aylarında az ve sık yemelerini öneriyoruz. Bir de yemekleri sebze ve meyve ağırlıklı beslenmelerini ve egzersiz yapmalarını öneriyoruz" dedi.

Artan sıcaklar kalp krizine neden oluyor

Artan sıcaklar kalp krizine neden oluyor

Artan sıcaklar kalp krizine neden oluyor

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