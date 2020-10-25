Artan vaka sayısına rağmen İstiklal Caddesi’ndeki manzara yine değişmedi

Vaka sayılarının artmasına rağmen İstiklal Caddesi’ndeki manzara değişmedi. Bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, bazıları da kollarına takıp ellerinde gezdirdi. Sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı.

İstanbul’daki korona virüs vaka sayısı artmaya başladı. Can kaybı ve vaka sayısı artarken, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki manzara yine değişmedi. Bazı vatandaşların maske takmazken bazıları da kollarına taktı. Kimi vatandaşlarında burunlarının ve çenelerinin altına indirdiği görüldü. Sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı.

