Artan vakalar sonrası tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programında soruları yanıtladı. İşte Kalın'ın açıklamalarından satır başları: PAPA ZİYARETİNDEKİ PUL SKANDALI Bu harita büyük bir hata ve Türkiye'ye yapılan saygısızlıktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Başkonsolosluğumuz hemen irtibata geçip bunu sorgulamıştı. "Resmi bir bağlayıcılığı yok" diye dönüş sağlandı. Hükümet bunu derhal düzeltmeli. Düzeltmediği takdirde neticesini en sert biçimde alır "BIDEN NEDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARAMIYOR?" TARTIŞMALARI Biraz ağır olacak ama bu durum eski dönemlerin aşağılık komplekslerini çağrıştırıyor. Biz bunu bu kadar önemsemiyoruz. "S-400'DEN GERİ ADIM ATMAYIZ" Burada durup dururken Türkiye ben onu değil bunu almak istiyorum demedi. Burada bir ihtiyaç var onu almak istiyorum dedi. Biz Türkiye olarak S-400'lerden geri adım atmayız.Kararlılığımız devam ediyor. S-400'ler F-35'lere tehdit teşkil etmez. Bu tartışmaların teknik değil siyasi bir tartışma olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak biz de diyoruz ki "Gelin siyasi olarak çözelim." CAATSA yaptırımları anlamsız ve işlevsizdir. Bu tehdit dilleri bizi etkilemez.

"VAKA SAYILARI VE CAN KAYIPLARI ARTARSA YENİDEN KAPANMA İHTİMALİ VAR" Kontrollü normalleşme dediğimiz süreç tedbirleri önemsememeye dönüşürse vaka sayıları artar, ölüm sayıları artar ve yeniden kapanmak zorunda kalırız. Biz bunu istemiyoruz. Bu ihtimal hep var. Bu kararı almak da çok kolay değildi. Biz farkındayız esnaf ve vatandaşlar daraldı. Tedbirlerimizi alıyoruz, aşı oluyoruz bir yandan da sosyal ve ekonomik hayat devam ediyor. Bu dengeyi korumak zorundayız. Bu dengeyi ihmal edersek vaka sayılar 40 binlere 50 binlere geldiğinde vatandaş bize gelecek 'Aman kapatın, hasta olmak istemiyoruz' diyecek. Devletin aldığı tedbirlere uyulursa anlamlı oluyor. Aşı işini en iyi götüren ülkelerden biriyiz. 10 milyondan fazla insanı aşıladık. Bu devam edecek. Ama bu sorunu çözmeye yetmiyor. 50 milyon insanı aşılamamız lazım en azından. Daha 5'te 1'ini yaptık. Tedbirleri elden bırakmamak lazım. Vaka sayısını artıracak birçok olay yaşayacağız. Bu nedenle tedbirleri elden bırakmayalım. "AVRUPA BİRLİĞİ İLE KOPMADIK" Avrupa ile hiçbir zaman kopmayacağız. Bu süreçte inişli çıkışlı dönemler oldu. Türkiye perspektifinde bir daralma yaşadı Avrupa. Washington'dan emir alan bir Avrupa var. Avrupa kendi coğrafyasını bırakıp oraya bakıp perspektif belirlemesi küresel açıdan olumsuz hale getiriyor.