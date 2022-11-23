Artçı deprem ne demek? Artçı deprem ne kadar devam eder, şiddeti nedir?

Artçı deprem ile ilgili detaylar Düzce depreminin ardından merak ediliyor. AFAD, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İstanbul ve Ankara'da da hissedilen depremin ardından artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

ARTÇI DEPREM NE DEMEK?

Ana depremden sonra belirli aralıklarla meydana gelen depremlere artçı deprem denir. Bu depremler ana depremi göre çok daha az şiddete sahiptir. İlk başta yaşanan güçlü depremin ardından, yer altındaki tabakaların yerleşmesi sırasında küçük sarsıntılar meydana gelir.

Ancak her ne kadar küçük olsa dahi, ana depremin hasar verdiği binaları yıkmak gücüne sahip olabilirler. Aynı zamanda ana depreme yakın ve hatta aynı şiddette dahi çıkabildikleri oluyor.

ARTÇI DEPREM NE KADAR DEVAM EDER?

Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur, 1 ay da olabilir 2 yıl da...

Düzce depreminin ardından Uzman isimlerden ilk yorumlar geldi. Jeofizik mühendisi Şerif Barış, "Bunun artçıları yaklaşık 6 ay kadar sürebilir. 4, 4.9 şiddetinde olabilir, insanların tedirgin olmaması gerek" dedi. Açıklamasının devamında Şerif, "Bu depremin İstanbul ve Ankara ile ilgili alakası yok" diye konuştu.

Prof. Ziyadin Çakır ise "Bu bir öncü deprem olabilir mi? Bundan daha büyük deprem oluşturma potansiyeline sahip bir fay buralarda yok. Kırılmamış bir fay hattı burada yok" açıklamasını yaptı.

ARTÇI DEPREMLER NASIL OLUŞUR?

Yerin derinliklerinde meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişim süreci içerisinde, farklı şiddetlerde depremler meydana gelir. Bu depremler ile beraber dünya tabakalarında katmanlar birbiri üzerinden geçer ve yerleşir. Böylece sarsıntılar oluşur ve deprem meydana gelir. Ancak bu yerleşim tek seferde tamamlanmaz.

