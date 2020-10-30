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Artçı deprem nedir? Artçı deprem ne demek? Artçı depremler neden olur?

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2020 16:14 | Son Güncelleme

30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen depremin ardından vatandaşlar tarafından artçı depremler araştırılmaya başlandı. Peki, artçı deprem nedir? Artçı deprem ne demek? Artçı depremler neden olur? İşte detaylar…

Artçı deprem nedir? Artçı deprem ne demek? Artçı depremler neden olur?

Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı deprem konusu gündeme geldi. İzmir’in yanı sıra çok sayıda ilde hissedilen depremle ilgili olarak artçı depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalardan sonra artçı deprem ne demek sorusu soruluyor. Bu tabir; şiddetli depremlerden sonra gelen depremler için kullanılıyor. Artçı deprem ne kadar sürer diye de merak ediliyor. Uzun bir süre devam edebilen bu depremler büyük deprem ile kırılan yer altı tabakalarının yerleşmesini sağlayabiliyor. Peki, artçı deprem olması iyi midir? Artçı depremler neden olur?

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Şiddetli depremden sonra yaşanan depremlere verilen bu isim, çok sayıda vatandaş tarafından araştırılıyor. Uzun bir süre devam edebilen bu depremlerle büyük deprem nedeniyle kırılan yer altı tabakaları iyice yerleşebiliyor. Ana depremi izleyen daha küçük sarsıntılar olarak da adlandırılabilen bu depremler, bazen büyük depremin ardından birkaç yüz tane küçük deprem halinde de devam edebiliyor. Büyük depremin oluş anına göre de bunların şiddetlerinde ve sayılarında azalım görülebiliyor.

Yer kabuğu içerisindeki kırılmalar sebebiyle aniden ortaya çıkmış olan titreşimlerin dalgalar şeklinde yayılıp geçtiği ortam ve yer yüzeyini sarması olayına da deprem ismi veriliyor. Deprem; insanlar tarafından hareketsiz olduğu kabul edilen toprağın da bir şekilde oynayabileceğini ve üstündeki yapıların da hasar görebileceğini gösteren bir doğa olayı olarak geçiyor. Depremlerin nasıl oluştuğu ve deprem dalgalarının yer yuvarı içerisinde nasıl yayıldıkları, ölçü aletleri ve yöntemleri, kayıtların değerlendirilmesi ve deprem ile alakalı tüm konuları inceleyen bilim dalına ise SİSMOLOJİ deniyor.

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