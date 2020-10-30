Artçı deprem nedir? Artçı deprem ne demek? Artçı depremler neden olur?

Ege Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı deprem konusu gündeme geldi. İzmir’in yanı sıra çok sayıda ilde hissedilen depremle ilgili olarak artçı depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalardan sonra artçı deprem ne demek sorusu soruluyor. Bu tabir; şiddetli depremlerden sonra gelen depremler için kullanılıyor. Artçı deprem ne kadar sürer diye de merak ediliyor. Uzun bir süre devam edebilen bu depremler büyük deprem ile kırılan yer altı tabakalarının yerleşmesini sağlayabiliyor. Peki, artçı deprem olması iyi midir? Artçı depremler neden olur?

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Şiddetli depremden sonra yaşanan depremlere verilen bu isim, çok sayıda vatandaş tarafından araştırılıyor. Uzun bir süre devam edebilen bu depremlerle büyük deprem nedeniyle kırılan yer altı tabakaları iyice yerleşebiliyor. Ana depremi izleyen daha küçük sarsıntılar olarak da adlandırılabilen bu depremler, bazen büyük depremin ardından birkaç yüz tane küçük deprem halinde de devam edebiliyor. Büyük depremin oluş anına göre de bunların şiddetlerinde ve sayılarında azalım görülebiliyor.