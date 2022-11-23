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Artçı depremler son dakika: İstanbul, Düzce artçı deprem olur mu, oldu mu? En son deprem haberleri

23.11.2022 05:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artçı depremler ile ilgili son dakika haberleri araştırılıyor. Düzce ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlar artçı deprem olup olmadığını merak ediyorlar. 23 Kasım'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Peki, artçı deprem olur mu, oldu mu?

Artçı depremler son dakika: İstanbul, Düzce artçı deprem olur mu, oldu mu? En son deprem haberleri

En son deprem haberleri yakından takip ediliyor. Düzce'de deprem meydana geldi. 5,9 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. AFAD artçı depremler ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.

ARTÇI DEPREMLER SON DAKİKA HABERLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Düzce Gölyaka'daki depremin ardından 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintileri uygulanmaktadır.” denildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.30'da merkez üssü Düzce'nin Çilimli ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çilimli ilçesindeki deprem 8 kilometre derinlikte meydana geldi.
Deprem İstanbul'da da hissedildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Düzce'nin Gölyaka ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin İstanbul'da da hissedildiğini belirterek "Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." açıklamasında bulundu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.
Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, paniğe neden oldu.
Düzce'de depremin ardından enerji nakil hatlarında kesinti meydana gelirken, sarsıntıyla büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.
Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka merkezli depreme ilişkin henüz kendilerine ulaşan net bir bilgi olmadığını belirterek, ekiplerin sahada çalışmalara başladığını söyledi.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, depremin hissedildiği kentte sağlık ekiplerinin, deprem anında panikle balkondan atlayan birkaç ihbar aldıklarını kaydetti.
Kılıç, "Saha çalışmalarına yeni başladık, araştırıyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun." dedi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da depremle ilgili şu ana kadar kendilerine net bilgi ulaşmadığını vurgulayarak, "Depremden hemen sonra ekiplerimiz sahaya çıktı, çalışmalarına başladı." bilgisini verdi.

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