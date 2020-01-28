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Artçı sarsıntıdan ürküp demir çite takılan ineği arama kurtarma ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:37 | Son Güncelleme

Artçı sarsıntıdan ürküp demir çite takılan ineği arama kurtarma ekipleri kurtardı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde artçı sarsıntıdan ürkerek atlamaya çalıştığı 1,5 metrelik demir çite takılan inek, arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilçeye bağlı Yalnızköy'de ahır ve ağıllarda hasar ve telef olan hayvan tespiti yapan İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir ineğin asılı kaldığı yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki demir çitten kurtulmaya çalıştığını fark etti.

İhbar üzerine köyde çadırlarda kalanlara yardım etmek için görev yapan İstanbul Maltepe Belediyesi arama kurtarma ekipleri, çite takılan inek için seferber oldu.

Demir çiti keserek alçaltan ekiplerin kurtardığı inek, sahibine teslim edildi.

Ekip lideri Kemal Kartalkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan depremzedelere yardım için geldiklerini, Yalnızköy'de battaniye ve ısıtıcı dağıtırlarken inek vakasını öğrenip müdahale ettiklerini anlattı.

Kartalkaya, "Bölgede arama kurtarma çalışmaları yürütürken enkaz altında kalan evcil hayvan varsa bunların da kurtarılmasında hassasiyet gösteriyoruz. Artçı sarsıntıdan kaçan ineğin çitte asılı kaldığını öğrenince olay yerine intikal ettik. Çiti spiralla kesip alçaltarak hayvanı kurtardık." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ

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