'Artçıların aylarca sürmesi beklenebilir' Kandilli'den yeni depremle ilgili açıklama

Türkiye, Kahramanmaraş'ta sabaha karşı meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin şokunu atlatamamış ve henüz acısını yaşarken Kahramanmaraş'tan gelen 7.6 büyüklüğündeki bir deprem haberiyle daha sarsıldı. Çok sayıda binanın yıkılmasına ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremlerin ardından Prof. Dr. Haluk Özener, merkez üssü Kahramanmaraş Ekinözü'nde meydana gelen 7.6 değerindeki depremi değerlendirdi.

"BU ARTÇILARIN HAFTALARCA VE AYLARCA SÜRMESİ BEKLENEBİLİR"

Özener "Kahramanmaraş Ekinözü'nde Çardak fay zonu olarak tabi ettiğimiz yerde moment değeri 7.6 değerde lokal değeri 7.5 olan bir depremle daha karşılaştık. Sabahki depremin kuzeyinde olan bir deprem. Farklı bir fay parçacığında. Bir önceki depremde 200 artçıyı geçmişizdir. Yeni olan depremin yaklaşık 21 tane artçısı oldu. Bunların en büyüğü 6.0 değerinde. İki tane daha 5.8 değerinde artçımız var. Bu artçıların haftalarca ve aylarca sürmesi beklenebilir." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZA ÖNERİMİZ AFAD VE KANDİLLİ'NİN İNTERNET SİTELERİNİ TAKİP ETMELERİ"

Özener "Tsunami uyarı mesajı yayınlamıştık. Türkiye'de bu mesajı biz AFAD'a gönderiyoruz. Saat 12.00 sıralarında tsunami tehlikesinin geçtiğine dair tüm bize abone olan ülkelere mesaj gönderdik. Vatandaşlarımıza önerimiz Türkiye'de yetkili kurumlar olan AFAD ve Kandilli'nin internet sitelerini takip etmelerini kurumsal nitelikteki açıklamalara değer vermelerini istiyoruz. Aksi taktirde bu olağanüstü durumlarda olaylar çok farklı noktalara gidebiliyor" diye konuştu. (DHA)





