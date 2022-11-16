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Artemis 1 uzay aracı nedir, ne zaman uzaya gönderildi? NASA Ay test uçuşu için Artemis 1'i uzaya fırlattı!

16.11.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artemis 1 uzay aracı, NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı) tarafından uzaya fırlatıldı. Artemis 1 roketi 29 Ağustos ve 3 Eylül olmak üzere toplamda 2 kez gerçekleştirilen denemelerin ardından bugün uzaya gönderildi. Peki, Artemis 1 uzay aracı nedir? İşte NASA'nın Florida'daki merkezinden başarılı bir şekilde uzaya fırlatılan Artemis 1 hakkında ayrıntılar...

Artemis 1 uzay aracı nedir, ne zaman uzaya gönderildi? NASA Ay test uçuşu için Artemis 1'i uzaya fırlattı!

Artemis 1 uzay aracı Artemis-1 görevindeki uçuş denemesi bugün NASA tarafından bir kez daha gerçekleştirildi. Artemis 1 ay yolculuğuna başladı. NASA'nın Florida'daki merkezinden uzaya gönderilen Artemis 1'e ilişkin detaylar haberimizde...

ARTEMİS 1 NEDİR?

Artemis 1 ismini Yunan Ay tanrıçası Artemis'ten almaktadır.

Artemis 1 roketi Orion uzay aracı ve Space Launch System ağır kaldırma roketidir.

Fırlatma, Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Kalkış Kompleksi 39B'den (LC-39B) yapıldı. Araç, 6 gün boyunca Ay yörüngesinde kalacak; görev uzunluğu ise toplam 25 buçuk gün olarak açıklandı.

Artemis 1, NASA'nın Florida'daki merkezinden başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı.

Artemis I Launch to the Moon (Official NASA Broadcast) - Nov. 16, 2022 3-17-7 screenshot

NASA, ARTEMİS 1'İ UZAYA FIRLATTI

Uzun bir süredir mürettebatsız bir şekilde uzaya gitmek için bekleyen roket, böylece Ay yolculuğuna resmen başladı.

Artemis I Launch to the Moon (Official NASA Broadcast) - Nov. 16, 2022 3-17-11 screenshot

Öte yandan NASA yıllar sonra tekrar odağını Ay'a çevirmiş oldu.

Artemis I Launch to the Moon (Official NASA Broadcast) - Nov. 16, 2022 3-17-13 screenshot

Artemis I Launch to the Moon (Official NASA Broadcast) - Nov. 16, 2022 3-17-17 screenshot

Artemis I Launch to the Moon (Official NASA Broadcast) - Nov. 16, 2022 3-17-23 screenshot

Artemis I Launch to the Moon (Official NASA Broadcast) - Nov. 16, 2022 3-17-42 screenshot

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