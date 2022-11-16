Artemis 1 uzay aracı nedir, ne zaman uzaya gönderildi? NASA Ay test uçuşu için Artemis 1'i uzaya fırlattı!

Artemis 1 uzay aracı Artemis-1 görevindeki uçuş denemesi bugün NASA tarafından bir kez daha gerçekleştirildi. Artemis 1 ay yolculuğuna başladı. NASA'nın Florida'daki merkezinden uzaya gönderilen Artemis 1'e ilişkin detaylar haberimizde...

ARTEMİS 1 NEDİR?

Artemis 1 ismini Yunan Ay tanrıçası Artemis'ten almaktadır.

Artemis 1 roketi Orion uzay aracı ve Space Launch System ağır kaldırma roketidir.

Fırlatma, Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Kalkış Kompleksi 39B'den (LC-39B) yapıldı. Araç, 6 gün boyunca Ay yörüngesinde kalacak; görev uzunluğu ise toplam 25 buçuk gün olarak açıklandı.

Artemis 1, NASA'nın Florida'daki merkezinden başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı.

NASA, ARTEMİS 1'İ UZAYA FIRLATTI

Uzun bir süredir mürettebatsız bir şekilde uzaya gitmek için bekleyen roket, böylece Ay yolculuğuna resmen başladı.

Öte yandan NASA yıllar sonra tekrar odağını Ay'a çevirmiş oldu.





