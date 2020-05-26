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Artifact Beta yeniden tasarlanıp revize edildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.05.2020 11:07 | Son Güncelleme

Valve’in HeartStone ile rekabet etmesi için bir yıl önce yayınladığı Artifact beğenilmemiş ve çok az satılmış. Revizyondan geçen yeni Artifact Beta sürecine başladı. Yapımcı, Beta’ya katılmak isteyen oyuncuları da davet etmeye başladı.

Artifact Beta yeniden tasarlanıp revize edildi

Artifact Beta 2.0 olarak geçen yeni sürümde, bir yıl önce yayınlanmış ilk sürümden çok farklı bir tasarım oyuncuları karşılayacak.

Artifact, kart temelli, multiplayer bir strateji oyunu. Renkli kartlar, etkileyici animasyonlar, oyun içi ekonomi ile yapımcı pek çok oyuncuyu etkileyeceğini düşünmüştü ama işler öye gelişmedi.

Yapımcı şimdi oyun henüz inşaat aşamasındayken oyuncuların oyuna katılmasını ve görüşlerini dile getirmesini de istiyor. Önceki versiyonda Valve, kendi yorumuna göre tasarladığı oyunu biraz da sürpriz gibi piyasaya sürmüş ancak çok kötü eleştirilerle karşılaşmıştı.

Yine de bu denemeden sonra da Artifact istenen başarıya ulaşamazsa, Valve bu defa yenilgiyi kabul edebilir. Ancak Betayı oynamaya başlayan oyuncuların ilk yorumları şimdilik olumlu görünüyor.

Valve son zamanlarda, rakip oyun yapımcılarının piyasada çok beğeni toplayan oyunlarına karşı alternatifler geliştirmeye çalışmasıyla da dikkat çekiyor.

Eğer oyunu daha önce oynadıysanız veya yeni Beta sürecine katıldıysanız, görüşlerinizi bizimle de paylaşabilirsiniz. Sizce Artifact kurtulabilir mi? Yoksa oyundan umut kesilecek mi?

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