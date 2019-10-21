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"Artık algı operasyonlarını rahatlıkla yapamıyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:10 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı: - "(Barış Pınarı Harekatı ile ilgili manipülasyon içerikli paylaşımlar) Sosyal medyada saklanmak kolay değil. Artık algı operasyonlarını rahatlıkla yapamıyorlar. Özellikle Anadolu Ajansının, TRT'nin, üniversitelerin ve bu işleri dert edinmiş kamu kurumlarının yapmış olduğu çalışmalar, sosyal medyada bunlara rahat olmadığını gösteriyor"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik manipülasyon içerikli paylaşımlara ilişkin, "Sosyal medyada saklanmak kolay değil. Artık algı operasyonlarını rahatlıkla yapamıyorlar. Özellikle Anadolu Ajansının, TRT'nin, üniversitelerin ve bu işleri dert edinmiş kamu kurumlarının yapmış olduğu çalışmalar, sosyal medyada bunlara rahat olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Çomaklı, TRT Haber kanalında katıldığı programda, harekatla ilgili sosyal medya üzerinden sürdürülen algı konusuna dikkati çekti.

Sosyal medyada gerçek dışı haberler üzerinden yapılmaya çalışılan kara propagandaya karşı uyarılarda bulunan Çomaklı, AÜ'nün sosyal medya ve dijital güvenlik konusundaki çalışmaları ile Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SODİGEM) faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Çomaklı, terör örgütlerinin sosyal medyada algı oluşturma konusunda uzmanlaştıklarını, bunu yaparken insani ve ahlaki değerleri hiçe saydıklarını vurguladı.

Terör örgütü PYD/YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımları değerlendiren Prof. Dr. Çomaklı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgiliymiş gibi gösterilen fotoğrafların aslında daha eski zamanlarda çekilmiş, farklı olaylara ait olduğunu belirtti.

Rektör Çomaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Yalanı kullanırken aynı zamanda bir anne ve çocuğunu da kullanıyorlar. Bu, kişilerin algısı üzerinde oldukça etkili çünkü çocuk ve anne çaresiz bir şekilde görünüyor. Barış Pınarı Harekatı'nda böyle bir durumun varlığına ve böyle bir şeyin gerçekleşmiş olacağına ikna etmek için bir anneyi, bir çocuğu pervasızca kullanıyorlar. Genel bir mülteci kriziyle ilgili bir haberi, savaş mağduru gibi sunabiliyorlar. Bir yavruyu kullanmak, bir anneyi kullanmak gerçekten herkesi etkileyebilecek bir olay ama hem sizlerin vasıtasıyla hem de devletin birimlerinin yapmış olduğu çalışmalarla bu konudaki gerçekler ortaya çıkıyor. Sosyal medyada saklanmak kolay değil. Artık algı operasyonlarını rahatlıkla yapamıyorlar. Özellikle Anadolu Ajansının, TRT'nin, üniversitelerin ve bu işleri dert edinmiş kamu kurumlarının yapmış olduğu çalışmalar, sosyal medyada bunlara rahat olmadığını gösteriyor."

SODİGEM uzmanlarının, sosyal medya üzerindeki algı operasyonları, bu mecranın dili, alışveriş, ticaret gibi konularda araştırmalar yaptığını aktaran Çomaklı, "Arkadaşlarımız bir hareketlenmeden bahsettiler. Geçmiş dönemde olan birtakım haberlerin yeniden verildiğini, görsellerin tekrar kullanılmaya başlandığını gözlemlediler. Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan hashtag'leri kontrol ettiğimizde karşımıza bu sonuçlar çıktı." değerlendirmesini yaptı.

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