Terör örgütü PYD/YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımları değerlendiren Prof. Dr. Çomaklı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgiliymiş gibi gösterilen fotoğrafların aslında daha eski zamanlarda çekilmiş, farklı olaylara ait olduğunu belirtti.

Rektör Çomaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Yalanı kullanırken aynı zamanda bir anne ve çocuğunu da kullanıyorlar. Bu, kişilerin algısı üzerinde oldukça etkili çünkü çocuk ve anne çaresiz bir şekilde görünüyor. Barış Pınarı Harekatı'nda böyle bir durumun varlığına ve böyle bir şeyin gerçekleşmiş olacağına ikna etmek için bir anneyi, bir çocuğu pervasızca kullanıyorlar. Genel bir mülteci kriziyle ilgili bir haberi, savaş mağduru gibi sunabiliyorlar. Bir yavruyu kullanmak, bir anneyi kullanmak gerçekten herkesi etkileyebilecek bir olay ama hem sizlerin vasıtasıyla hem de devletin birimlerinin yapmış olduğu çalışmalarla bu konudaki gerçekler ortaya çıkıyor. Sosyal medyada saklanmak kolay değil. Artık algı operasyonlarını rahatlıkla yapamıyorlar. Özellikle Anadolu Ajansının, TRT'nin, üniversitelerin ve bu işleri dert edinmiş kamu kurumlarının yapmış olduğu çalışmalar, sosyal medyada bunlara rahat olmadığını gösteriyor."