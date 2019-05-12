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Artık anneler gününü kutlamıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 15:19 | Son Güncelleme

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen terör saldırısında oğlu Halil Erdemci'yi (28) kaybeden Medine Erdemci'ye 'yılın annesi' ödülü verildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen terör saldırısında oğlu Halil Erdemci'yi (28) kaybeden Medine Erdemci'ye 'yılın annesi' ödülü verildi. 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı'da belediye binası yanındaki patlamayı PTT yakınında bulunan telefon tamir atölyesinde duyan Halil Erdemci ailesini arayarak bir şey olup olmadığını sorduktan sonra ikinci patlamada hayatını kaybetti ve Anneler Günü'nde toprağa verildi. Dün yapılan anma töreninden sonra akşam verilen iftarda ise şehit yakınları ve 11 Mayıs Reyhanlı Şehitleri Derneği tarafından 'yılın annesi' seçilen Medine Erdemci'ye plaket verildi. Erdemci, ödüle layık görüldüğü için teşekkür ederken, hüzün ve sevinci bir arada yaşadığını söyledi. Medine Erdemci, 'yılın annesi' seçilmesini hüzün ve sevincin bir arada yaşandığı an olarak hatırlayacağını belirterek, şunları söyledi: "Aslında olaydan bu yana geçen 6 yıldır ben anneler gününü kutlamıyorum, bunu çocuklarıma da söyledim. Bu isteğim üzerine çocuklarım benim Anneler Günü'mü kutlamazlar. Çünkü ben oğlumu anneler gününde toprağa verdim. Bu acının tarifi yok. Acımız çok büyük, kederimiz çok büyük. Bugün Anneler Günü, acı daha da büyük. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın. Acı bir keder bir."

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