ABD'den cüretkar teklif: Fişini çekelim!

James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda gazetecilerin Suriye krizine çözüm konusundaki sorularını yanıtladı. Toplantıda tarafların Aralık ayı sonuna kadar Suriye’nin yeni anayasasını hazırlayacak komisyonun kurulması yönünde adım atmasının beklendiği Astana toplantısı gündeme geldi. James Jeffrey toplantıda bu konuda ilerleme sağlanamadığını, sürecin artık sonuna gelindiğini söyledi. Jeffrey konuyla ilgili BM Suriye Temsilcisi Stefan de Mistura’nın Astana’da ilerleme sağlanamamasını kaçırılmış bir fırsat olarak nitelediği açıklamasına atıfta bulundu ve ABD’nin görüşünün Astana sürecinin fişinin çekilmesi gerektiği yönünde olduğunu belirtti.

James Jeffrey, Türkiye’nin Rusya ve İran ile Esat rejiminin vizyonuna boyun eğmediğini, Anayasa Komisyonu için Rusya ve İran’ın sunduğu rejim yanlısı listenin Türkiye tarafından kabul görmediğini savundu, bundan sonrasında çözüm için adres olarak BM’yi ve Cenevre sürecini adres gösterdi, Astana süreci için “Denediler ama başarısız oldular” diye konuştu.

ABD’nin Suriye Temsilcisine Türkiye ve ABD arasındaki Menbiç Yol Haritası da soruldu. Jeffrey kendisinin de bölgedeki gelişmeleri gözlemleme şansı olduğunu söyledi, Türkiye ve ABD’nin bölgedeki ortak devriye misyonunu övdü, bölgenin nispeten güvenli ve istikrarlı olduğunu vurguladı.

Jeffrey’ye Menbiç konusunda YPG/PYD yetkilileriyle görüşüp görüşmediği soruldu. Jeffrey, “İşimi yapmak için kimle görüşmem gerekirse görüşüyorum” sözleriyle soruyu yanıtladı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcine Amerika’nın Suriye’de ikinci rol üstlenip üslenmediği ve Suriye Demokratik Güçleri ile çalışarak tehlikeli bir oyun oynayıp-oynamadığı sorusu yöneltildi. James Jeffrey, “Asıl Rusya tehlikeli bir oyun oynuyor. Suriye Demokratik Güçleri sahadaki müttefikimiz. Biz Suriye’de aktif bir rol üstleniyoruz” dedi.