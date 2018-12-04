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ABD'den cüretkar teklif: Fişini çekelim!

04.12.2018 09:18 | Son Güncelleme

ABD’nin Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Suriye konusunda İngiltere, Fransa, Almanya, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrasında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

ABD'den cüretkar teklif: Fişini çekelim!

Jeffrey, Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde yürütülen Astana sürecinde ilerleme sağlanamamasına atıfta bulundu ve “Artık Astana’nın fişini çekme zamanı” mesajını verdi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda soruları cevaplamış, orada da Astana toplantısında ilerleme sağlanamadığını vurgulamış, “Artık yola devam etme zamanı” mesajını vermişti.

James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda gazetecilerin Suriye krizine çözüm konusundaki sorularını yanıtladı. Toplantıda tarafların Aralık ayı sonuna kadar Suriye’nin yeni anayasasını hazırlayacak komisyonun kurulması yönünde adım atmasının beklendiği Astana toplantısı gündeme geldi. James Jeffrey toplantıda bu konuda ilerleme sağlanamadığını, sürecin artık sonuna gelindiğini söyledi. Jeffrey konuyla ilgili BM Suriye Temsilcisi Stefan de Mistura’nın Astana’da ilerleme sağlanamamasını kaçırılmış bir fırsat olarak nitelediği açıklamasına atıfta bulundu ve ABD’nin görüşünün Astana sürecinin fişinin çekilmesi gerektiği yönünde olduğunu belirtti.

James Jeffrey, Türkiye’nin Rusya ve İran ile Esat rejiminin vizyonuna boyun eğmediğini, Anayasa Komisyonu için Rusya ve İran’ın sunduğu rejim yanlısı listenin Türkiye tarafından kabul görmediğini savundu, bundan sonrasında çözüm için adres olarak BM’yi ve Cenevre sürecini adres gösterdi, Astana süreci için “Denediler ama başarısız oldular” diye konuştu.

ABD’nin Suriye Temsilcisine Türkiye ve ABD arasındaki Menbiç Yol Haritası da soruldu. Jeffrey kendisinin de bölgedeki gelişmeleri gözlemleme şansı olduğunu söyledi, Türkiye ve ABD’nin bölgedeki ortak devriye misyonunu övdü, bölgenin nispeten güvenli ve istikrarlı olduğunu vurguladı.

Jeffrey’ye Menbiç konusunda YPG/PYD yetkilileriyle görüşüp görüşmediği soruldu. Jeffrey, “İşimi yapmak için kimle görüşmem gerekirse görüşüyorum” sözleriyle soruyu yanıtladı.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcine Amerika’nın Suriye’de ikinci rol üstlenip üslenmediği ve Suriye Demokratik Güçleri ile çalışarak tehlikeli bir oyun oynayıp-oynamadığı sorusu yöneltildi. James Jeffrey, “Asıl Rusya tehlikeli bir oyun oynuyor. Suriye Demokratik Güçleri sahadaki müttefikimiz. Biz Suriye’de aktif bir rol üstleniyoruz” dedi.

James Jeffrey’ye Amerika’nın Suriyeli Kürtler konusundaki stratejisi soruldu. Jeffrey, “IŞİD’i yenilgiye uğratmak için Suriye’nin kuzeydoğusundaki unsurlarla çalışıyoruz. Bizim herhangi bir grupla herhangi bir siyasi gündemimiz yok” dedi, Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. James Jeffrey, “BM siyasi sürecini kabul eden her siyasi grupla çalışırız. Suriye’nin komşularına yönelik tehdit teşkil etmeyen ve teröre destek vermeyen gruplarlar çalışırız. Bizim pozisyonumuz bu” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Astana ABD James Jeffrey Suriye

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