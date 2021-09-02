Artık bambaşka bir hayat yaşıyor! İşte Evyah Babam Yıldız Asyalı son hali

Bir zamanların oldukça izlenen dizilerinden biri olan Eyvah Babam dizisinde Emmy ödüllü Haluk Bilginer "Sedat Çolak" karakterine hayat vermişti. Yıldız Asyalı ise Sedat'ın kızı "Ece Çolak"ı oynamıştı. Ünal Küpeli tarafından yazılan ve yönetilen Eyvah Babam dizisi 2 sezon ekranlarda kalmıştı. Dizinin Ece'si Yıldız Asyalı şuan farklı bir hayat yaşıyor. İşte detaylar...

İŞTE EYVAH BABAM YILDIZ ASYALI SON HALİ

40 yaşındaki Yıldız Asyalı 3 Ekim 1998 - 15 Mart 2000 yılları arasında yayınlanan "Eyvah Babam" adlı dizide Emmy ödüllü Haluk Bilginer ile birlikte rol almıştı. Asyalı söz konusu dizide, Haluk Bilginer'in canlandırdığı "Sedat Çolak"ın kızı "Ece Çolak"tı. Bir Zamanlara damga vuran Eyvah Babam adlı dizinin ardından oyunculuk kariyerini sürdüren Yıldız Asyalı en son "Mucize Doktor" adlı dizinin 28. bölümüne konuk oyuncu olarak katılmış ve "Sibel Hanım" rolünü canlandırmıştı.

Asyalı Arka Sokaklar dizisinin ikinci yönetmeni olan Kerem Saka ile geçen sene dünyaevine girmişti. Hızlı bir karar ile evlenmeye karar veren ikili, 30 günlük evliliğin sonunda hızlı bir karar ile de boşanmıştı.

Bir zamanların genç oyuncusu Yıldız Asyalı en son kızı ile tatil yaparken görüntülendi. Anne-kızın keyifli anları kameralara yansıdı. 40 yaşındaki Yıldız Asyalı'nın fit görüntüsü beğenileri topladı. Yıldız Asyalı görüntüsü ve güzelliğiyle yıllara adeta meydan okuyor.





