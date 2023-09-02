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'Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama...' Sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı! Kaldırımda telefonla konuşurken öldürüldü

02.09.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir süre önce cezaevinden çıkan İbrahim Taşkıran'ın (42) çocuklarının yanında kaldırımda telefonla konuşurken kasklı şüphelinin çifte tabancalı saldırısında hayatını kaybettiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Taşkıran'ın sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı. Taşkıran'ın bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil' yazdığı görüldü.

Olay, dün gece yarısı sıralarında, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda eşi ve çocuklarının yanında telefonla konuşan, otomobil alım-satımıyla uğraşan İbrahim Taşkıran'ın yanına motosikletle 2 kişi yaklaştı.

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Motosikletten inen yüzü maskeli kişi, 2 elindeki tabancalarla Taşkıran'a kurşun yağdırdı.

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KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Can havliyle bir iş yerine sığınan Taşkıran, kanlar içinde yere yığıldı.

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Silahlı saldırgan yaya olarak ara sokaklara kaçarken, diğer şüpheli ise motosikletle bölgeden uzaklaştı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Taşkıran, kurtarılamadı.

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Taşkıran'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Taşkıran'ın eşi ve çocuklarının da panik yaşadığı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMLAR YAPMIŞ

Öte yandan, Taşkıran'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı ve sosyal medya hesabından sık sık husumetlilerine yönelik imalı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

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İbrahim Taşkıran'ın bazı paylaşımlarında, mahallede silahlı saldırılarda ölen yakınlarına yer verdiği görüldü.

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Silahlı fotoğraflarını da paylaşan Taşkıran'ın, 'Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil. Resmen asayiş çökmüş. Herkesin belinde bir tabanca olmuş 4 bin 500 TL. Mermi bedava. Kimden istesen verirler' yazdığı görüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana

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