Artık daha sık kullanacaksınız! Bulaşık deterjanının akla gelmeyen kullanım alanları

Köpük köpük köpüren bulaşık deterjanlarını mutfağın dışında da pek çok kez kullanmış olabilirsiniz. Bulaşık deterjanıyla pencere pervazı silmek, ayakkabı temizlemek, hatta halı yıkamak çok da şaşıracağımız şeyler değil. Peki, bahçenizi sulamak? İşte, bulaşık deterjanının şaşırtan kullanım alanları...

KARINCALARDAN KURTULUN

Karıncalar, bazen evinizi işgal edip yaşamınızı zorlaştırabilir. Bunu önlemek için bulaşık deterjanı kullanmak, kimin aklına gelir?

Bulaşık deterjanını, su ve beyaz sirke ile karıştırıp karıncaların gelmesini istemediğiniz yerlere çizgi halinde dökün.

Piknikte ya da açık hava etkinlikleriniz sırasında karıncalardan rahatsız olursanız bu çözeltiyi bir sprey şişesi yardımıyla sıkmak sorunuzu çözebilir.

KLİMA FİLTRELERİNİ TEMİZLEYİN

Klimanın daha iyi çalışması için filtrelerinin ayda bir kez temizlenmesi gerekir. İyi bir filtre temizliği için de bulaşık deterjanınızdan yardım alabilirsiniz.

Filtreleri çıkarıp ılık su ve sıvı bulaşık deterjanı karışımıyla hafifçe fırçalayarak temizleyin.

Ardından filtreleri temiz suyla durulayıp iyice kurutun. Klima filtrelerinin temizliği bulaşık deterjanıyla işte bu kadar kolay!

YEMYEŞİL ÇİMLERE SAHİP OLUN

Şaşırtıcı ama bulaşık deterjanı kullanarak yemyeşil ve sağlıklı bir bahçeye sahip olmanız mümkün.

100 litre suyun içine diyet kola, pekmez, mısır şurubu ve bir fincan bulaşık deterjanı katıp çimlerinizi bu karışımla sulayın.

Bu karışım, hem gübre görevi görecek hem de zararlı böcekleri çimlerinizden uzaklaştıracak. 3 hafta sonra herkesi kıskandıracak bir bahçeye sahip olacaksınız.

YABANİ OTLARDAN KURTULUN

Bahçenizde çıkan yabani otlar, kötü bir görüntü ortaya çıkarıp sizi rahatsız edebilir. Çözüm, yine bulaşık deterjanı.

Bir su bardağı beyaz sirke, bir çay bardağı bulaşık deterjanı ve bir miktar tuzu karıştırıp yabani otların üstüne dökün.

Bu yöntemle kolayca yabani otlardan kurtulacaksınız.

BLENDER'INIZI TEMİZLEYİN

Mutfak robotunuzun temizliğini de biraz bulaşık deterjanıyla kolayca tamamlayabilirsiniz.