Artık daha sık kullanacaksınız! Bulaşık deterjanının akla gelmeyen kullanım alanları

Köpük köpük köpüren bulaşık deterjanlarını mutfağın dışında da pek çok kez kullanmış olabilirsiniz. Bulaşık deterjanıyla pencere pervazı silmek, ayakkabı temizlemek, hatta halı yıkamak çok da şaşıracağımız şeyler değil. Peki, bahçenizi sulamak? İşte, bulaşık deterjanının şaşırtan kullanım alanları...
Karıncalar, bazen evinizi işgal edip yaşamınızı zorlaştırabilir. Bunu önlemek için bulaşık deterjanı kullanmak, kimin aklına gelir?
Bulaşık deterjanını, su ve beyaz sirke ile karıştırıp karıncaların gelmesini istemediğiniz yerlere çizgi halinde dökün.
Klimanın daha iyi çalışması için filtrelerinin ayda bir kez temizlenmesi gerekir. İyi bir filtre temizliği için de bulaşık deterjanınızdan yardım alabilirsiniz.
Filtreleri çıkarıp ılık su ve sıvı bulaşık deterjanı karışımıyla hafifçe fırçalayarak temizleyin.
Şaşırtıcı ama bulaşık deterjanı kullanarak yemyeşil ve sağlıklı bir bahçeye sahip olmanız mümkün.
100 litre suyun içine diyet kola, pekmez, mısır şurubu ve bir fincan bulaşık deterjanı katıp çimlerinizi bu karışımla sulayın.
Bahçenizde çıkan yabani otlar, kötü bir görüntü ortaya çıkarıp sizi rahatsız edebilir. Çözüm, yine bulaşık deterjanı.
Bir su bardağı beyaz sirke, bir çay bardağı bulaşık deterjanı ve bir miktar tuzu karıştırıp yabani otların üstüne dökün.
Mutfak robotunuzun temizliğini de biraz bulaşık deterjanıyla kolayca tamamlayabilirsiniz.
Ilık suyun içine birkaç damla bulaşık deterjanı koyun ve blender'ı çalıştırın.
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