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Artık ekmek ve suyu da Türkiye'den alıyorlar! Bulgaristan'ın kararı sonrası akın ettiler

20.02.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'ın Türkiye’den dönüşlerde uygulanan PCR testi şartını kaldırmasının ardından Bulgar turistler, Edirne'ye akın etti. Özellikle hafta sonu gelen Bulgarların bagajlarında yer kalmadı. Alışveriş için Bulgaristan'dan gelen Nurdan Çatova, "Kuzu eti aldık, dana eti aldık. Yağımızı, her şeyimizi aldık. Her zaman geliyoruz. Doldurup gidiyoruz. Ekmeğimizi, suyumuzu, deterjanımızı alıp gidiyoruz" dedi.

Artık ekmek ve suyu da Türkiye'den alıyorlar! Bulgaristan'ın kararı sonrası akın ettiler

Bulgaristan Türkiye'den dönüşlerde PCR testi zorunluluğunu kaldırdı. Bu kararın ardından Edirne'ye akın eden Bulgarlar, alışveriş için birbirleriyle yarıştı. Bagajlarında boş yer kalmayan Bulgar turistler, "Ekmeğimizi, suyumuzu, deterjanımızı alıp gidiyoruz" diye konuştu.

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ARTIK EKMEK VE SUYU DA EDİRNE'DEN ALIYORLAR

Türkiye’den Bulgaristan’a dönüşlerde uygulanana PCR test zorunluluğunun kaldırılması kent esnafına can suyu oldu. Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri Edirne’ye akın eden Bulgar turistlerin bagajlarında yer kalmadı. Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta zorlandı. Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Türkiye’den karşılayan Bulgarlar, artık ekmek ve suyunu da Edirne’den almaya başladı. Hafta sonu yaşanan turist yoğunluğuna bağlı olarak otoparklarda yer kalmazken, çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde de adım atacak yer kalmadı.

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"BAGAJLARIMIZI DOLDURUP DÖNECEĞİZ"

Alışveriş için Bulgaristan'dan gelen Yusuf Mümin, "Her şeyimizi Edirne’den aldık. Yiyecekten giyime kadar ne lazımsa alıyoruz. Her hafta geliyoruz. Arabayla geldik, bagajlarımızı doldurup döneceğiz" dedi.

Nurdan Çatova, "Kuzu eti aldık, dana eti aldık. Yağımızı, her şeyimizi aldık. Her zaman geliyoruz. Doldurup gidiyoruz. Ekmeğimizi, suyumuzu, deterjanımızı alıp gidiyoruz" dedi.

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Yılmaz Haluk, "Bulgaristan’dan Edirne’ye alışverişe geliyoruz. Yemeni, ayakkabı, çanta, yiyecek, domates, pırasa, marul gibi sebzeler de alıyoruz" dedi.

"İŞLERİMİZ HAREKETLENMEYE BAŞLADI"

Pazar esnafı Alona Sozonova, "2 hafta kadar işlerimiz çok durgun geçti. Çünkü Bulgar gelmeyince çok fazla satış yapamadık. Bulgaristan’da PCR test zorunluluğunun kaldırılmasının ardından işlerimiz hareketlenmeye başladı" dedi.

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"BU DA BİZE CANSUYU OLUYOR"

Edirne esnaflarından Şenol Tuna, "İşlerimiz açıldı. Bulgarlar gelmeye başladığından beri satışlarımız arttı ve işlerimiz hareketlendi. Genellikle hafta sonlarını tercih ediyorlar. Cumadan pazara kadar çok yoğunluk yaşanıyor. O zamanlarda daha çok ilgi gösterip, daha fazla alışveriş yapıyorlar. Ciğer yiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Tur otobüsleri de çok fazla var. Yüklü alışveriş yapıyorlar. Bu da bize cansuyu oluyor" dedi.

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Edirne’ye akın eden Bulgar turistler, ihtiyaçlarını alabilmek için birbirleriyle yarıştılar. Aldıklarını bavullara doldurup araçlarının bagajını yerleştiren Bulgar vatandaşlar, kentte yemek yedikten sonra Edirne’den ayrıldılar.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne PCR testi
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