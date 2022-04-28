HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Artık Elon Musk'ın olan Twitter, beklentileri aştı!

Artık Elon Musk'ın olan Twitter, beklentileri aştı!

28.04.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı ABD'li sosyal medya şirketi Twitter'ın günlük aktif kullanıcı sayısı ilk çeyrekte piyasa beklentilerini aşarken, şirketin geliri analistlerin tahminlerinin hafif altında kaldı.

Artık Elon Musk'ın olan Twitter, beklentileri aştı!

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için iki gün önce 44 milyar dolarlık teklif sunmasının ardından şirket, daha önce açıkladığı tüm yıllık hedefleri ve tahminleri geri çekti.

Twitter, 31 Mart ile biten ilk çeyrek dönemindeki günlük aktif kullanıcı sayısının 229 milyona çıktığını açıkladı. Analistlerin medyan tahmini bu sayının 226.8 milyon olacağı yönündeydi.

Ancak şirketin 1.2 milyar dolar olarak açıkladığı ilk çeyrekteki geliri, analistlerin 1.23 milyar dolarlık medyan tahmininin gerisinde kaldı.

Twitter

Şirketin ilk çeyrekteki net kârı 513.3 milyon dolara, yani hisse başına 61 sente çıktı. Bir önceki yılın aynı döneminde net kâr 68 milyon dolar, yani hisse başına 8 sentti.

Elon Musk, Time'ın kapağında: Mavi kuşu kafese koydu! Ancak Twitter'dan &quot;kaçış&quot; varElon Musk, Time'ın kapağında: Mavi kuşu kafese koydu! Ancak Twitter'dan "kaçış" var

BORSA AÇILIŞI SONRASI YÜKSELİŞ

San Francisco'da kurulu şirketin hisseleri ABD borsasının açılışından önceki işlemlerde yaklaşık %0.7 yükseldi.

Yatırımcılar, Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için yaptığı tekliften vazgeçebileceğinden endişeleniyorlardı. (Reuters)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir süredir sızdırılıyordu, duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatıBir süredir sızdırılıyordu, duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı
DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!
Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Bir ülke onu arıyor! 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin...

Bir ülke onu arıyor! 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin...

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Ehliyet alacak herkesi ilgilendiriyor! Artık e-Devlet’te…

Ehliyet alacak herkesi ilgilendiriyor! Artık e-Devlet’te…

"Müjdeler olsun" diyerek duyurdu! Geliyor...

"Müjdeler olsun" diyerek duyurdu! Geliyor...

'Ablam beni kocamla aldatıyor' lafına pes dedirten savunma

'Ablam beni kocamla aldatıyor' lafına pes dedirten savunma

İlginizi Çekebilir

İngiltere’nin olaylı izdivaç programına katılacak

İngiltere’nin olaylı izdivaç programına katılacak

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

Hobbitler’in yerini söyledi! “Hala hayattalar, gizleniyorlar”

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.