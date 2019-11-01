TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Rusya ile teröristlerin ve terör örgütlerinin bölgede temizlenmesiyle ilgili denetleme görevi yapıyoruz. Hep söylüyoruz, artık eski dünya yok, eski Türkiye yok." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da restorasyonu tamamlanan Rüstem Paşa Camisi'nin açılış töreninin ardından, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Çorlu TSO) basına kapalı düzenlenen, ''Tekirdağ Oda ve Borsaları Ortak İstişare Toplantısı"na katıldı.

Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, terör örgütlerinin, teröristlerin, Türkiye sınırlarına yakın yerden çıkartılması için Türkiye'nin her türlü seçeneği denediğini ve daha önce burada bir güvenli bölge tesisi için de çağrıda bulunduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş yıllarda bu konuyu dile getirdiğini anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"2011 yılında bölgede bir güvenli bölge tesisi için bunu söylemişiz. 2012'de daha başbakanken Sayın Cumhurbaşkanımız bunu dile getirmiş. Şimdi harekattan sonra, Almanya Savunma Bakanı 'burada bir güvenli bölge olsun, hep beraber burayı kontrol edelim' falan dedi. En son, ağustos eylül aylarında Amerika Birleşik Devletleri ile karadan ve havadan devriye görevi düşünüldü. Bu da düşünüldü, denendi ama neticede terör örgütünün oluşturmaya çalıştığı terör koridorunun bertarafı konusunda mesafe alınamadı.''