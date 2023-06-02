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"Artık gelecek değil, bu bir gerçek" Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'den çarpıcı konuşma! Bir kısmı ChatGPT tarafından hazırlandı

02.06.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, kısmen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT kullanılarak yazılan bir konuşma yaptı. Frederiksen, yapay zekanın yenilikçi yönlerini ve risklerini vurgulamak için parlamentoda yaptığı konuşmada ChatGPT'nin önemine dikkati çekerken, yapay zekanın yapabileceklerinin hem büyüleyici hem de korkutucu olduğunu söyledi. Frederiksen, "Yapay zeka artık gelecek değil, bu bir gerçek." diye konuştu.

"Artık gelecek değil, bu bir gerçek" Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'den çarpıcı konuşma! Bir kısmı ChatGPT tarafından hazırlandı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in yapay zekanın yenilikçi yönlerini ve risklerini vurgulamak için parlamentoda yaptığı konuşmanın bir kısmı ChatGPT tarafından hazırlandı.

"HEM BÜYÜLEYİCİ HEM DE KORKUTUCU"

Son dönemde çok tartışılan ChatGPT'nin önemine dikkati çeken Frederiksen, yapay zekanın yapabileceklerinin hem büyüleyici hem de korkutucu olduğunu söyledi.

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Yapay zekanın saniyeler içerisinde konuşma yazabildiğini, bir üniversite ödevi veya rapor hazırlayabildiğini kaydeden Frederiksen, bunu gerçekçi bir şekilde yapabildiğini ve çok az kişinin arkasında bir insan değil bir robotun olduğuna inandığını ifade etti.

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"YAPAY ZEKA ARTIK GELECEK DEĞİL, BU BİR GERÇEK"

Frederiksen, "Yapay zeka artık gelecek değil, bu bir gerçek. Yapay zeka henüz anlamadığımız şekilde toplumumuzu değiştirecek." diye konuştu. (AA)

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