Artık gençler daha az seks yapıyor!

18-24 yaş arası gençlerin yüzde 40'ı hayatında hiç seks yapmamışken, yüzde 15'i ayda bir kez yapıyor.

Ancak 40-49 yaş arasındaki Avustralyalıların yüzde 30'u ayda bir kez seks yapıyor.

Seksolog Jacqueline Hellyer'e göre bu durumun en büyük sebebi sanal alem. Artık gençlerin yüz yüze iletişim kurma kabiliyetlerini kaybettiklerini söyleyen uzman aynı zamanda pornografinin de etkili olduğunu söylüyor.

Sidney'de yaşayan bir başka seks terapisti Susan Tuckwell ise pornografinin insanların tahrik olma yöntemini değiştirdiğine inanıyor.

"İnsanlar telefonlarıyla yazışırken içleri biraz gıcıklanıyor. Ancak işler yüz yüze görüşmeye gelince bir anda anksiyete seviyesi yükseliyor" diyen uzman çöpçatan uygulamalarındaki sonsuz seçeneğin de kafa karıştırdığını ve seçme konusunda insanları zorladığını düşünüyor.

Öte yandan gençlerin seks yapmama sebebinin çıplak kalmaktan korkmak olabileceği belirtiliyor.

Kozmetik sektörünün pompaladığı sadece güzel insanlar seks yapabilir önermesinin artık zihinlere kazındığını söyleyen uzmanlar gençlerin kendilerine güvenlerini kaybettiğini vurguluyor.

