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Artık gizlemeyeceksiniz! Göz altı morluklarını yok eden kesin yöntem

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

'Ne yapsam olmuyor, göz altı morluklarından bir türlü kurtulamıyorum' diyorsanız pahalı ürünlere para harcamayı bir kenara bırakın ve doğal şifalı yöntemlere yönelin. İşte göz altı morluklarını ortadan kaldırmaya yardımcı olan doğal uygulamalar.

Artık gizlemeyeceksiniz! Göz altı morluklarını yok eden kesin yöntem

Yorgunluk, genetik faktörler gibi nedenlerle ortaya çıkan göz altı morlukları için binlerce lira harcamak yerine bir de doğal tedavi yöntemlerini deneyin. Kişiyi olduğundan daha yaşlı gösteren göz altı morluklarından kurtulmak için 4 farklı yöntem sıraladık, buyursunlar.

LİMON TEDAVİSİ

Limon suyu cilt bakımı için oldukça etkilidir. Vücuda ve cilde faydaları saymakla bitmeyen limon suyunu bir pamuğa dökün ve pamukla göz altı morluklarının üzerine hafif hafif masaj yapın. Bu işlemi her akşam temiz cildinize uygulayın.

PATATES YÖNTEMİ

Çiğ patates ile göz altı morlukları tedavisi bilinen en eski yöntemdir. Uygulayan birçok kişi memnun kalmışyıt. Haftanın 3 günü, çiğ patates halkasını göz altlarına koyun ve yaklaşık 20 dakika gözlerinizi bu şekilde dinlendirin. Hem şişkinlik hem de koyu halkalar zamanla kaybolacak...

GÜL SUYU

Göz altı halkaları için gül suyu tedavisi uygulayabilirsiniz. Pamuğa birkaç damla gül suyu damlatın. Ardından temiz göz altı bölgesine pamukla masaj yaparak gül suyunu yedirin.

ELMA

Son yöntemimiz ise elma tedavisi. Elmayı dilimleyin ve göz altı bölgesine yerleştirin. Elmada bulunan doğal asit zamanla göz altında bulunan koyu halkaların açılmasına yardımcı olacaktır.


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