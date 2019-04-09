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Artık harici bellekleri "güvenli çıkartmak" gerekmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

Artık harici bellekleri "güvenli çıkartmak" gerekmeyecek

ABD'li işletim sistemi üreticisi Microsoft, Windows 10'a getirilen yeni güncellemeyle bilgisayarlara takılan harici belleklerin "Güvenli Çıkart" komutu verilmeden çıkarılabileceğini belirtti.

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'de yer alan habere göre Microsoft, Windows 10 ile ilgili internetteki destek sayfasında yayımladığı makalede, işletim sisteminin 1809 versiyonundaki güncellemelerde harici bellekler için "Hızlı Çıkart" özelliğinin getirildiğini bildirdi.

Bu güncellemeyle bilgisayarlara takılan harici bellekler "Güvenli Çıkart" komutu verilmeden çıkarılabilecek.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarları kullananların büyük bölümü zaten "Güvenli Çıkart" komutuna başvurmadan harici belleklerini bilgisayarlarından çıkarıyordu. Şirket 2009 yılında piyasaya sürülen Windows 7'den bu yana işletim sistemlerinde doğrudan çıkarma durumunda harici bellekteki verilerin zarar görmemesi için önlemler alıyordu. Yeni güncelleme, kullanıcıların yaygın başvurduğu eylemi işletim sisteminin işlevi haline getirmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
flash bellek Microsoft Windows 10

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