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Artık hayal değil: Orgazma kolayca ulaşmanızın yolu basit! Orgazm için doğru pozisyonlar

22.01.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seks, hayatın önemli bir parçası olarak görülüyor. Mutlu birlikteliğin olmazsa olmazları arasında yer alan cinsel ilişkilerde birtakım sorunlar yaşanabiliyor. Herkes seksi aldığı zevki doruklarına çıkartacak orgazm ile sonlandırmak istese de bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Uzmanlar orgazm olmanızı sağlayacak basit seks pozisyonlarını paylaştı.

Artık hayal değil: Orgazma kolayca ulaşmanızın yolu basit! Orgazm için doğru pozisyonlar

Yapılan araştırmalar kadınların orgazm olmasının erkeklere göre çok daha zor olduğunu tespit etti. Hayatında hiç orgazm olmamış bir sürü kadın bulunuyor. Orgazm olmak istiyor ama doğru yolu bulamıyorsanız seksologların paylaştığı seks pozisyonları deneyebilirsiniz. Etkili orgazmlar için partnerinizle uyum içerisinde olmanız gerekiyor.

ORGAZM OLABİLMEK İÇİN DOĞRU POZİSYONLAR

KEDİ

Partnerinizle yüz yüze olacağınız için bu, yakınlığı artırmak için harika bir konumdur.
Erkeklerin misyoner pozisyonunda olduğundan çok daha yükseğe binecek ve omuzlarının ve başının yataktan normalden on beş santim daha yukarıda olduğundan emin olmaları gerekiyor. Temel olarak, bu, penislerinin vajinaya kadar uzanmayacağı ve bunun yerine gövdenin klitorise karşı sert bir şekilde çekileceği anlamına gelir. Bu, kadının seksten maksimum düzeyde zevk almasına yardımcı olacaktır, ancak penetre olan partnerin, dirsekleri üzerinde baskıyı sürdüremeyeceği için, çoğunlukla partnerinin göğsünün üst kısmına dayandığından emin olun.

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HAVADAN ÜCRETSİZ

Bunu denemek için penis sahibinin sırt üstü yatarak dinlenmesi gerekir. Alıcı partnerin daha sonra ters yöne bakması ve penisin üzerine oturması gerekir. Hazır olduklarında, alıcı ortak, penetrasyonu sağlamak için yavaşça aşağı inecektir, ancak sırtlarının vücutlarının ön tarafında tamamen uzanmış olması gerekir.Konum, kelimenin tam anlamıyla oldukça sıcak olan "hava kadar özgür" hissetmelerini sağlayacaktır.

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PİNNER

Bu, seks sırasında eşinize yakın olmayı seviyorsanız, başka harika bir hareket. Alıcı partnerin yüzü aşağı bakacak şekilde önde yatması gerekir, böylece partneri onların üzerine uzanabilir. Bu, penis sahibinin arkadan nüfuz etmesini sağlayacaktır, ancak kadın düz olduğu için, bir dizi farklı duyumu deneyimleyebilecektir. Ayrıca bu pozisyondayken eşinizin size dokunması (veya sizin kendinize dokunmanız) için birçok potansiyel vardır. Bu pozisyonu deneyene kadar seks sırasında büyük orgazma hiç ulaşmamış bir sürü kadın olduğu söyleniyor.

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BİR BÜKÜLME İLE MİSYONER

Çoğu insan klasik misyoner pozisyonuna nasıl girileceğini bilir ama onu canlandırmak için yapabileceğiniz bir şey var. Penis sahibinden size girdiği açıyı sürekli değiştirerek pozisyonu ayarlamasını isteyin. Bunu hız ile karıştırmak, zevk noktalarınızı daha fazla keşfetmenize yardımcı olacak ve gerçekten neyi sevdiğiniz hakkında çok şey öğreneceksiniz. Seks sırasında pelvisinizi de hareket ettirirseniz, duyumları daha da artırmak için çalışacaktır ve buna yardımcı olmak için nefes almak da önemlidir. Daha sıkı bir sıkma sağlamak için bacaklarınızı kapatarak pozisyonu bile değiştirebilirsiniz.


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