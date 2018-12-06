Artık hiç gülemeyebilir! O anlar ortaya çıktı

Geçirdiği baygınlık üzerine kendine gelemeyen genç kız apar topar hastaneye götürüldü. Bir şaka ile başlayan olayın nasıl bir noktaya geldiği ise hastaneye yapılan kontroller sonrası ortaya çıktı. İşte detaylar...

24 yaşındaki Molly Phillips artık hiç gülemeyebilir. Sebebi ise iş arkadaşının boynunu sıkarak yaptığı şaka. Yeni ortaya çıkan görüntüler, Galler’in başkenti Cardiff’te yer alan bir bardaki Noel partisinde geçen sene yaşanan olayı gözler önüne serdi.

Şef Nathan Webb, 24 yaşındaki Molly Phillips’in boynunu tutarak sıkmaya başladı. Arkadaşının kafasını kolları arasına alarak sıkıştırmasıyla bayılan genç kız, kafasını yere çarptı.

Daha sonra felç olduğunu düşünerek hastaneye giden kadının yüz felci geçirdiği anlaşıldı. Sinir hasarı ya da oksijen eksikliği yüzünden bir daha hiçbir zaman gülemeyeceği belirtildi.

Şikâyetçi olan kadın, daha sonra sorun olmayacağını belirterek yeniden aynı yerde çalışmaya başladı. Kendisine saldıran şefin hareketlerinden bir süre sonra rahatsız olarak, tekrar patronlarıyla konuştu.

Patronlar, hiçbir şey yapamayacaklarını belirterek genç kadını istifaya zorladılar.