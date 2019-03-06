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"Artık insanlara sandıklara gidip oy verin diyemiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 19:47 | Son Güncelleme

Eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi: - "Artık insanlara sandıklara gidip oy verin diyemiyoruz. Halk bana şunu söylüyor: Bizi sandık başına getirdiniz, şimdi gerçek reformlarla bağdaşan bir gelişme gösteriniz" - "Reformizm, eleştirel yaklaşımı gerektirse de bu durum rejimin işinde gerçekleşmektedir. Tehlike halkın içerideki çözüm arayışlarından ümidini kesmesidir"

İran'daki reformistlerin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, toplumda ümitsizliğin arttığını ve artık insanlara "sandıklara gidip oy verin" diyemediklerini belirtti.

Hatemi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İran Meclisi'ndeki reformist milletvekilleriyle bir araya gelen eski Cumhurbaşkanı, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülke olarak olağanüstü ağır bir durumda olduklarını dile getiren Hatemi, içinde bulundukları şartlarda halkın rejime güveninin azaldığını ve güvensizliğin ümitsizliğe dönüştüğünü ifade etti.

Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi, şunları kaydetti:

"Artık insanlara sandıklara gidip oy verin diyemiyoruz. Halk bana şunu söylüyor: Bizi sandık başına getirdiniz, şimdi gerçek reformlarla bağdaşan bir gelişme gösteriniz. Acaba bizi dışarıda büyük baskılarla karşı karşıya bırakan yaklaşımlar mı ıslah oldu yoksa insanların elde ettikleri kazanımları hissetmemeleri için doğru yaklaşımlarla mı mücadele edildi?"

Mevcut duruma kutuplaşma ve bazı politikalar neticesinde gelindiğini aktaran Hatemi, "Hem yapısal açıdan hem de meselelere yaklaşım konusunda sorunlar var. Reformizm, eleştirel yaklaşımı gerektirse de bu durum rejimin işinde gerçekleşmektedir. Tehlike halkın içerideki çözüm arayışlarından ümidini kesmesidir." görüşünü paylaştı.

- "Toplumdaki ümitsizlik artıyor"

Reformist vekillere "Acaba gelecek seçimlerde halkın benim ve sizlerin sözleriyle sandık başına gideceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yönelten Hatemi, şöyle devam etti:

"Eğer gelecek bir yılda bir gelişme olmazsa bunu uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Maalesef içerideki bazı akımların isteği doğrultusunda toplumdaki ümitsizlik artıyor ve reformistlerin kaybına yol açan bu durum rakip akımların hanesine artı olarak yazılmıyor. Ümitsizlik rejimi yıkmak isteyenlerin hanesine artı olarak yazılıyor."

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İRAN Reform Tahran

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