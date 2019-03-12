"Artık İsrail'in bu pervasızlığına 'dur' demek gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Turizmde dünyada bir marka olduk, bunu devam ettirelim. esnafımızın yüzü gülsün burada yaşayan vatandaşlarımızın da yüzü gülsün." dedi.

Antalya'daki temasları kapsamında Kadriye bölgesinde bir lokantada esnaf ve taşımacıların katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Çavuşoğlu, siyasette dürüst olmanın önemli olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 20 milyar liralık yatırım projeleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu bütçenin birçok ülkenin yıllık milli gelirinden daha fazla olduğunu söyledi.

Antalya'nın da birçok ülkeden büyük olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, bunu kavrayabilenleri iş başına getirmek gerektiğini ifade etti.

- "O zihniyetle bu şehirler yönetilmez"

Muğla'ya gittiğini, belediyecilik anlamında "rezalet" olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Aydın'a gittim rezaletin rezaleti. İzmir'e gittim, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi belediyecilikte Türkiye'de en geri kalmış yer. İzmir gibi bir yere yakışır mı bu. 2018'de Antalya'ya 19 milyon yerli ve yabancı turist geldi. Koskoca İzmir'e geçen sene gelen turist sayısı 1 milyon 40 bin. Bu yakışır mı İzmir'e. Biz bunu söyleyince 'Siz İzmir'e karşısınız.' diyorlar. Hayır, biz İzmir'i yönetmeyenlere karşıyız. Ne demeye çalışıyorum, o zihniyetle bu şehirler yönetilmez. O anlayışla yönetilmez, Antalya geçen dönem bunu tecrübe etti."