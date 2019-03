"Artık karar anı gelmiştir, herkes tavrını belirlemek zorundadır"

"Cumhur İttifakı çıkara, al ver sürecine dayalı bir ittifak değildir. İttifakımızın duruşu, iradesi, mayası, hamuru, ahlakı sağlamdır. Hedefleri sarsılmaz düzeydedir. Türk milletinin sinesinden doğup sevdasıyla yoğurulan şuurun adıdır Cumhur İttifakı. 15 Temmuz gecesi milli direniş ve devleşen mücadele sonucunda yükselen ruhun unvanıdır Cumhur İttifakı. 7 Ağustos Yenikapı dirilişi, 16 Nisan halk oylaması doğruluşu, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin duruşuyla Türkiye'nin aydınlık ufkudur Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı uyanan tarihin müjdesidir. Cumhur İttifakı uyanış, yaşayan milli his ve heveslerin kırılmaz mukavemetidir. Bir yandan Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışan mihraklar, diğer yanda Türkiye'nin top yükün kurtuluş ve yükselişine hizmet eden Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı, Türkiye'dir, Türk milletinin ruh köküdür, Mersin'in hayallerini gerçeğe dönüştürecek karar ve iradedir."

Cumhur İttifakı'nın gönülleri buluşturduğunu bildiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı gayeleri birleştirdi, geleceğimiz belirledi. AK Parti ile 30 büyükşehirde ittifak yaptık. Bunlardan birisi de Mersin'dir. Bu kentimizde ittifakımızın ruhuyla hareket eden AK PartiI'li kardeşlerime içtenlikle teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 51 ilin 17'sinde ittifak kurduk. 519 metropol ilçenin 431'inde, 403 ilçenin 36'sında, 386 beldenin 33'ünde Cumhur İttifakı'nın çatısı altında buluştuk. Cumhur İttifakı, daha mutlu ve huzurlu bir Mersin'e doğru yol alıştır. Daha zengin, daha kaygısız bir Mersin'e yöneliştir. Daha adil, daha hakkaniyetli bir döneme başlangıçtır. İttifakımız zalimlere karşı cumhurun iradesidir. İttifakımız zulme ve zorbalığa karşı milletin dirayetidir. İttifakımız korkaklara ve kanunsuzlara karşı cesurların dik duruşudur. İttifakımız bütünüyle parçalanmaya, bölünmeye ayrılmaya, kopuşa karşı milli kenetlenmenin, milli kucaklaşmanın temini ve takviyesidir. Yöresi, kökeni, mezhebi ve anasının dili ne olursa olsun her Türk vatandaşı Cumhur İttifakı'nın doğal ve meşru bir varlığıdır. Biz hiç kimsenin doğdu yeri merak etmeyiz. Hiç kimsenin kökenine ve yöresel niteliklerine bakmayız. Milletimizin her evladını, Mersin'de yaşayan her kardeşimi Allah'ın bir lütfu sayarız, böyle görürüz. Bayrak sevgisi var mı, buna bakarız. Vatan sevgisi var mı, buna odaklanırız. Ezana hürmet var mı buna dikkat ederiz. Millete mensubiyet bilinci var mı, bununla ilgileniriz. Milli birliği sorgulatmayacak, milli ruhu sakatlatmayacak farklılıkları zenginlik kabul ederiz. Bölücülük düşmanımızdır. Bölücüler iki cihanda da yakalarından tutacağımız millet hasımlarıdır."