Artık kütüphane cepte

Bursalı profesörün katkıları ile ODTÜ’lü mühendisler tarafından geliştirilen dijital kütüphane artık kitapları cep telefonuna sığdırdı.

Dijital kütüphaneye internet sitesi üzerinden ulaşılabilirken, isteyen yazar ve akademisyenler kendi kitaplarını yükleyebilecekler. Yüklenen kitaplar yazarın tabeline göre ücretli veya ücretsiz okurlar tarafından indirilip okunabilecek veya hediye edilebilecek. Başarılı üniversite öğrencileri ders notlarını yükleyip buradan para kazanabilecek. Binlerce kitabın yüklü olduğu dijital kütüphaneye isteyen yazarlar kitaplarını yükleyerek yayın evi aramakla uğraşmayacak. Ayrıca sesli kitap, video, görsel, müzik, akademik yayınlar, ders notları vb. içerikleri tek platformda buluşturan dijital bir site olacak. Öğretim elemanları, akademik ve akademik içerikte olmayan tüm kitaplarını, makalelerini, doktora ve yüksek lisans tezlerini, bildirilerini, ders notlarını, ders videolarını, ders sunumlarını, sesli ders anlatımlarını ve sesli kitaplarını, geçmiş dönem vize ve final sorularını, video, müzik, resim ve görsellerini ’Dijital Kütüphanem’e yükleyerek, öğrencilerine ve okurlarına ulaşabilecek.

Prof. Dr. Ali Ceylan’ın hayata geçirdiği dijital kütüphane sayesinde dünyanın her yerinden yazarlar İngilizce ve Türkçe kitapları yükleyip okurlarına kolayca ulaşmasını sağlayacak.

Kurduğu dijital kütüphane hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ali Ceylan, “Biz dijital devrimle birlikte eğitimde çok önemli değişiklikler olacağını düşünerek dijital kütüphaneyi kurmaya karar verdik. Bu kütüphane aynı zamanda yayın evi, kişiler, yazarlar, akademisyenler ve öğrenciler yüklemeyi yaparken, yazar isterse kitabım ücretli satılsın diyebilecek. İsteyen de ücretsiz olarak kitabının herkese ulaşmasını sağlayabilecek. Üniversitede bazı çalışkan öğrenciler dersleri iyi takip edip kısa ders notları alıyor. Bu notların fototokobisini çıkartıp satarak gelir elde ediyorlardı. Aynı uygulama burada da gerçekleşecek. Öğrenciler notlarını dijital kütüphaneye yükleyip buradan gelir elde edebilecek” dedi.

Okurlar dijital kütüphaneye www.dijitalkutuphanem.com adresinden ulaşabilecek.



