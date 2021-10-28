Artık limit yok! Instagram hikayenizde bağlantı paylaşabileceksiniz

Instagram'ın yukarı kaydır özelliğini bilmeyen pek yok. İstenilen linklerin hikayelerde paylaşılmasını sağlayan bu özellik, Instagram'daki yüksek takipçili hesapların sıklıkla kullandığı gördüğümüz bir özellikti. Özellikti diyoruz çünkü Instagram "yukarı kaydır" özelliğini kısa bir zaman önce kaldırdı. Bunun yerine, bağlantı çıkartması (Link Sticker) geldi. Şimdi ise bağlantı çıkartması özelliği için yeni bir duyuru yapıldı.

INSTAGRAM'DA HERKES İÇİN BAĞLANTI ÇIKARTMASI DÖNEMİ

Instagram, hikayelere bağlantı ekleme özelliğini tüm hesaplar için genişlettiğini duyurdu. Bu özellik ile birlikte artık siz de hikayelerinizde bağlantı paylaşabileceksiniz. Üstelik bunun için hesabınızın takipçi sayısına bakılmayacak, hesabınız ne kadar büyük veya küçük olursa olsun bağlantı çıkartmasını kullanabileceksiniz.

Instagram hikayeler bağlantılarını ilk kullanıma sunduğunda, özellik doğrulanmış hesaplarla veya belirli sayıda takipçisi olanlarla sınırlıydı. Ancak artık böyle bir limit yok.

INSTAGRAM HİKAYESİNE LİNK EKLEME

Instagram hikayenize bir bağlantı eklemek için bağlantı çıkartmasını kullanacaksınız. Instagram hikayelerine bağlantı etiketi eklemek için yapmanız gerekenler ise şöyle:

Yeni bir hikaye oluşturun.

Ekranın üst kısmındaki çıkartma simgesine dokunun.

Bağlantı çıkartmasını seçin.

İstediğiniz bağlantıyı girin ve Bitti'ye tıklayın.

Çıkartmayı hikayenize yerleştirin. Renk çeşitlerini görmek için çıkartmaya dokunun.

Özelliğin tüm hesaplar için genişletildiğini duyurulsa da henüz tüm kullanıcılar bu özelliği kullanamıyor olabilir. Bu yüzden eğer Instagram hikayelerine hala bağlantı ekleyemiyorsanız birkaç gün beklemenizde fayda var.

