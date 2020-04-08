Artık maskeler de ateş ölçecek!

Düzce BİLSEM öğretmenleri sağlık çalışanlarına hem zaman kazandıracak hem de ateşleri yükselmesi durumunda uyarı verecek bir çip geliştirdi. Geliştirilen çip, istenilen ısıya ayarlanarak tek kullanımlık yüz maskesine ya da siper maskeye monte edilebiliyor. Nefes alışverişlerde ısıya göre çip kırmızı yanmaya başlayarak, kişinin ateşinin yükseldiği uyarısı veriyor. Bu sayede özellikle sağlık çalışanları ile emniyet güçlerinin ayrıca ateşlerini ölçmesine gerek kalmıyor.

Çipin geliştirilmesi fikrini veren BİLSEM öğretmenlerinden Adem Akkuş, "Yapmış olduğumuz çipi maskeye yapıştırdığımızda nefes alışverişlerde vücut sıcaklığını ölçüyor. Vücut ısısı 38 derece üzerine çıktıysa kırmızı ışık yanıyor ve karşıdaki kişi maskeyi takan kişinin enfekte olma ihtimali olduğunu anlıyor. Ürettiğimiz üründe termometreyi elektronik devreyle tamamlamış olduk" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN YAPTILAR

Geliştirilen çipin elektronik devresini tamamlayan Düzce Endüstri Meslek Lisesi Elektrik ve Elektronik Bölümü öğretmeni Barış Ticrop, "Malum koronavirüs yaygın herkesin ateşi bir şekilde ölçülüyor. Sağlık çalışanlarının ve dışarıda görev yapan güvenlik görevlilerinin ateşlerinin daha kolay ölçülmesi amacıyla bunu ürettik. Bu maskeye takılı duruyor. Maskede direk nefesten ateş ölçüyor. Basit bir yöntem olacağını düşündük ve prototip geliştirmeye karar verdik. Bu çip ateş ölçümünü daha da kolaylaştıracak" diye konuştu.