Artık netleşti: İşte Samsung Galaxy Note 20 Ultra hakkındaki her şey!

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve onun küçük kardeşi Samsung Galaxy Note 20 için bekleyiş sürüyor. Ancak bu bekleyiş öyle uzun uzadıya sürecek bir bekleyiş değil. Zira, takvimler 5 Ağustos'u gösterdiğinde Samsung Galaxy Unpacked etkinliğini düzenleyecek ve Samsung'un yeni ultra Note'u sahneye çıkacak. Fakat Alman teknoloji blogu WinFuture'ın paylaşımıyla 5 Ağustos'u beklememize gerek yok.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA'NIN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Galaxy Note 20 Ultra hakkındaki yeni detayları WinFuture isimli Alman teknoloji blogu ortaya çıkardı. Blog, Samsung Galaxy Note 20'nin özelliklerine ve tasarımına değindi. Blog'taki yazıya göre Galaxy Note 20 Ultra, tıpkı Samsung Galaxy S20 serisinde olduğu gibi AMOLED Infinity-O ekran tasarımıyla gelecek. 6,99 inç büyüklüğünde, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bu ekranda S-Pen deneyimini arttıracak şekilde ekran kavisi yer alacak. Telefonun yanlarında ise sadece ses kontrol tuşları ve bir adet güç tuşu bulunacak.

KAMERA

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı en ilgi çekici kılan detaylardan biri de arka tarafında yer alacak. Telefonun alışılmadık arka kamera kurulumu, onun uzaktan bile bir Samsung Galaxy Note 20 Ultra olduğunu belli edecek. Galaxy Note 20 Ultra'nın ana kamerası 108 MP olacak. Bu kameraya ise 12 MP genil açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera eşlik edecek. Kameralar 8K video çekebilecek ve 50x space zoom desteğine sahip olacaklar.