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Artık netleşti: İşte Samsung Galaxy Note 20 Ultra hakkındaki her şey!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın özellikleri ve tasarımına dair artık bilinmeyen kalmadı. Bir Alman blogu ise Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın özelliklerini ve her bir detayını derinlemesine gösteren görsellerini paylaştı. Paylaşılan detaylara göre Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Note serisinin yüz akı olacak.

Artık netleşti: İşte Samsung Galaxy Note 20 Ultra hakkındaki her şey!

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve onun küçük kardeşi Samsung Galaxy Note 20 için bekleyiş sürüyor. Ancak bu bekleyiş öyle uzun uzadıya sürecek bir bekleyiş değil. Zira, takvimler 5 Ağustos'u gösterdiğinde Samsung Galaxy Unpacked etkinliğini düzenleyecek ve Samsung'un yeni ultra Note'u sahneye çıkacak. Fakat Alman teknoloji blogu WinFuture'ın paylaşımıyla 5 Ağustos'u beklememize gerek yok.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA'NIN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Galaxy Note 20 Ultra hakkındaki yeni detayları WinFuture isimli Alman teknoloji blogu ortaya çıkardı. Blog, Samsung Galaxy Note 20'nin özelliklerine ve tasarımına değindi. Blog'taki yazıya göre Galaxy Note 20 Ultra, tıpkı Samsung Galaxy S20 serisinde olduğu gibi AMOLED Infinity-O ekran tasarımıyla gelecek. 6,99 inç büyüklüğünde, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bu ekranda S-Pen deneyimini arttıracak şekilde ekran kavisi yer alacak. Telefonun yanlarında ise sadece ses kontrol tuşları ve bir adet güç tuşu bulunacak.

Samsung Galaxy Note 20

KAMERA

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı en ilgi çekici kılan detaylardan biri de arka tarafında yer alacak. Telefonun alışılmadık arka kamera kurulumu, onun uzaktan bile bir Samsung Galaxy Note 20 Ultra olduğunu belli edecek. Galaxy Note 20 Ultra'nın ana kamerası 108 MP olacak. Bu kameraya ise 12 MP genil açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera eşlik edecek. Kameralar 8K video çekebilecek ve 50x space zoom desteğine sahip olacaklar.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra kamera

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik tarafta ise bizleri iki farklı işlemci karşılayacak. Türkiye gibi Avrupa pazarında Samsung Galaxy Note 20 Ultra Exynos 990 işlemcisinden, ABD gibi pazarlarda ise Snapdragon 865+'tan güç alacak. Bu işlemciler 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar artabilen dahili depolama alanıyla eşlenecek. Galaxy Note 20 Ultra gücünü ise 30 dakikada yüzde 50 şarj olabilen 4.500 mAh değerindeki bataryasından karşılayacak.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

GALAXY NOTE 20 ULTRA İÇİN SÜRPRİZ XBOX MÜJDESİ

Xbox ile Samsung'un arası bu aralar iyi. WinFuture ise bu iletişimin Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da eyleme döküleceğini iddia ediyor. İddialara göre Galaxy Note 20 serisine Microsoft'un bulut oyun servisi Project xCloud desteği gelecek. Böylece telefonlar bulut tabanlı olarak Xbox Game Pass'teki onlarca oyunu oynamaya izin verecek. Samsung için Xbox desteği gerçekten iyi bir koz. Hele ki Apple Arcade ile yol almışken.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Xbox

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 ULTRA FİYATI NE KADAR OLACAK?

Ve gelelim fiyata. Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın 1000 Euro civarında bir fiyat ile gelmesi bekleniyor. Sızıntı kaynakları, bu fiyatın 1.099 Euro olacağı iddiasında bulunuyorlar. Ancak kesin bilgileri 5 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde öğrenebileceğiz. Bu WinFuture'ın paylaştığı bilgiler için de geçerli.

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