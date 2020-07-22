Artık netleşti: İşte Samsung Galaxy Note 20 Ultra hakkındaki her şey!

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ve onun küçük kardeşi Samsung Galaxy Note 20 için bekleyiş sürüyor. Ancak bu bekleyiş öyle uzun uzadıya sürecek bir bekleyiş değil. Zira, takvimler 5 Ağustos'u gösterdiğinde Samsung Galaxy Unpacked etkinliğini düzenleyecek ve Samsung'un yeni ultra Note'u sahneye çıkacak. Fakat Alman teknoloji blogu WinFuture'ın paylaşımıyla 5 Ağustos'u beklememize gerek yok.
Galaxy Note 20 Ultra hakkındaki yeni detayları WinFuture isimli Alman teknoloji blogu ortaya çıkardı. Blog, Samsung Galaxy Note 20'nin özelliklerine ve tasarımına değindi. Blog'taki yazıya göre Galaxy Note 20 Ultra, tıpkı Samsung Galaxy S20 serisinde olduğu gibi AMOLED Infinity-O ekran tasarımıyla gelecek. 6,99 inç büyüklüğünde, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bu ekranda S-Pen deneyimini arttıracak şekilde ekran kavisi yer alacak. Telefonun yanlarında ise sadece ses kontrol tuşları ve bir adet güç tuşu bulunacak.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı en ilgi çekici kılan detaylardan biri de arka tarafında yer alacak. Telefonun alışılmadık arka kamera kurulumu, onun uzaktan bile bir Samsung Galaxy Note 20 Ultra olduğunu belli edecek. Galaxy Note 20 Ultra'nın ana kamerası 108 MP olacak. Bu kameraya ise 12 MP genil açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera eşlik edecek. Kameralar 8K video çekebilecek ve 50x space zoom desteğine sahip olacaklar.
Teknik tarafta ise bizleri iki farklı işlemci karşılayacak. Türkiye gibi Avrupa pazarında Samsung Galaxy Note 20 Ultra Exynos 990 işlemcisinden, ABD gibi pazarlarda ise Snapdragon 865+'tan güç alacak. Bu işlemciler 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar artabilen dahili depolama alanıyla eşlenecek. Galaxy Note 20 Ultra gücünü ise 30 dakikada yüzde 50 şarj olabilen 4.500 mAh değerindeki bataryasından karşılayacak.
Xbox ile Samsung'un arası bu aralar iyi. WinFuture ise bu iletişimin Samsung Galaxy Note 20 ve Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da eyleme döküleceğini iddia ediyor. İddialara göre Galaxy Note 20 serisine Microsoft'un bulut oyun servisi Project xCloud desteği gelecek. Böylece telefonlar bulut tabanlı olarak Xbox Game Pass'teki onlarca oyunu oynamaya izin verecek. Samsung için Xbox desteği gerçekten iyi bir koz. Hele ki Apple Arcade ile yol almışken.
Ve gelelim fiyata. Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın 1000 Euro civarında bir fiyat ile gelmesi bekleniyor. Sızıntı kaynakları, bu fiyatın 1.099 Euro olacağı iddiasında bulunuyorlar. Ancak kesin bilgileri 5 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde öğrenebileceğiz. Bu WinFuture'ın paylaştığı bilgiler için de geçerli.
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