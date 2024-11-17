Artık oynayanların da başı yanacak! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltına alınmıştı; yasa dışı bahse hapis cezası yolda

Sanal uyuşturucu olarak da nitelenen yasa dışı bahis halihazırda hapis cezası gerektirmiyor. Oyanyanlar 5 ila 20 bin TL arasında değişen bir para cezasına çarptırılıyor. Ancak 10. Yargı Paketi'yle birlikte işin rengi değişecek. Yasa dışı bahsin bir suç olarak değerlendirilmesi masada.

'CEZASIZLIK ALGISI' ÇOK KONUŞULUYORDU

Sabah'ta yer alan habere göre; AK Parti ve Adalet Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü 10'uncu yargı paketinin en önemli hedefi toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler olacak.

ARTIK CEZAEVİNE GİRMEDEN KURTULAMAYACAKLAR

Toplumda infial yaratacak suçları işleyenler belli bir süre cezaevine girmek zorunda kalacak. Teklife trafik güvenliği ve silahla havaya ateş etme ile ilgili suçlar da dâhil edildi.

TRAFİK MAGANDALARINA CEZALAR AĞIRLAŞIYOR

MAKAS, DRİFT, YOL KESME: Trafik magandalarının trafikte makas atma, yol kesme gibi eylemlerinin önüne geçmek için Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) trafik güvenliği ile ilgili maddelerinde değişiklik yapılacak. Trafikte drift ve makas atanlara verilecek cezalar artırılacak. Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde para cezası (drift 32 bin, makas 6 bin 439 lira) veriliyor. Yapılacak düzenleme ile cezanın alt ve üst sınırı artırılacak.

DÜĞÜN VE NİŞANDA TERÖR ESTİRENLER İÇİN DE DÜZENLEME

DÜĞÜN VE NİŞANLARI KARIŞTIRANLAR: TCK ve Kabahatler Kanunu'nun 'toplumun huzur ve sükûnunu bozmaya yönelik suçlar'la ilgili maddeleri gözden geçiriliyor. Özellikle ruhsatsız silahlarla ilgili 'meskûn mahaller, düğünler, nişanlar, kalabalık ortamlarda' havaya ateş edilmesine ilişkin cezalar da artırılacak. Şehir magandalarının cezaevine girmesi, bazı olaylarda da tutuklu yargılanması sağlanacak.

OYNATANLARA CEZA YETMEDİ, OYNAYANLARA DA YAPTIRIM GELİYOR

YASA DIŞI BAHİS: AK Parti ve ilgili bakanlıklar, bir süredir yasadışı bahsin önüne geçmek için yapılacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar sırasında konu tüm detayları ile masaya yatırıldı. TCK kapsamında sadece yasa dışı bahis oynatanlara ceza verilmesi sorunu çözmediği için oynayanlara yönelik de yaptırım uygulanması gündeme geldi.

Şu anda yasa dışı bahis oynayanlara sadece Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası (5 ila 20 bin lira arasında) veriliyor. Yasa dışı bahis oynamanın bir suç olarak TCK'ya girmesi gündemde. Bu durumda yasa dışı bahis oynamak da hapis cezasını gerektiren bir suç olacak.

MEHMET ALİ ERBİL VE SERDAR ORTAÇ GÖZALTINA ALINMIŞTI

AA'nın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları öne sürülen zanlılar arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Erbil ve Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklanmış, 2'sinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır