BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Doğru Yol Partisini bölüp, ayrı bir parti kurarak azınlık hükümeti kuranların mimarlarından olan bir tanesi bugün çıkmış, '31 Mart seçimleri intikam seçimi olacak' diyor. Artık rüyanızda görürsünüz." dedi.

Destici, partisince Sürmene ve Araklı ilçelerinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, BBP olarak 26 yıldır doğruyu desteklediklerini, yanlışın karşısında olduklarını söyledi.

Bugüne kadar milli iradeden yana olduklarını ifade eden Destici, krizlerin ve kaosların karşısında hep seçilmiş hükümetlere destek verdiklerini vurguladı.

Destici, bu yerel seçimleri diğerlerinden farklı kılan şeyin ittifaklar olduğuna ifade ederek, şöyle konuştu:

"1995'te REFAHYOL, BBP ve Muhsin Yazıcıoğlu, arkadaşlarımızın desteğiyle kuruldu. Peki kim yıktı REFAHYOL'u? Tabii ki cunta ile iş birliği yapanlar yıktı. İş birliği yapanlardan o gün Doğru Yol Partisini bölüp, ayrı bir parti kurarak azınlık hükümeti kuranların mimarlarından olan bir tanesi bugün çıkmış, '31 Mart seçimleri intikam seçimi olacak' diyor. Artık rüyanızda görürsünüz. Aç tavuk rüyasında darı görürmüş. Türkiye eskiye dönmeyecek, millet ne derse o olacak. Biz 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de artık sistemin değişmesi gerektiğini, kaoslara ve krizlere sokan sistemden Türkiye'nin kurtulup yeni bir sistemle tanışması için AK Parti, MHP ve BBP olarak birlikte Cumhur İttifakı'nı oluşturduk ve 'evet' dedik. Siz de 'evet' dediniz ve evet çıktı."