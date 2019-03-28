HABER

"Artık rüyanızda görürsünüz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 18:18 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Doğru Yol Partisini bölüp, ayrı bir parti kurarak azınlık hükümeti kuranların mimarlarından olan bir tanesi bugün çıkmış, '31 Mart seçimleri intikam seçimi olacak' diyor. Artık rüyanızda görürsünüz"

"Artık rüyanızda görürsünüz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Doğru Yol Partisini bölüp, ayrı bir parti kurarak azınlık hükümeti kuranların mimarlarından olan bir tanesi bugün çıkmış, '31 Mart seçimleri intikam seçimi olacak' diyor. Artık rüyanızda görürsünüz." dedi.

Destici, partisince Sürmene ve Araklı ilçelerinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, BBP olarak 26 yıldır doğruyu desteklediklerini, yanlışın karşısında olduklarını söyledi.

Bugüne kadar milli iradeden yana olduklarını ifade eden Destici, krizlerin ve kaosların karşısında hep seçilmiş hükümetlere destek verdiklerini vurguladı.

Destici, bu yerel seçimleri diğerlerinden farklı kılan şeyin ittifaklar olduğuna ifade ederek, şöyle konuştu:

"1995'te REFAHYOL, BBP ve Muhsin Yazıcıoğlu, arkadaşlarımızın desteğiyle kuruldu. Peki kim yıktı REFAHYOL'u? Tabii ki cunta ile iş birliği yapanlar yıktı. İş birliği yapanlardan o gün Doğru Yol Partisini bölüp, ayrı bir parti kurarak azınlık hükümeti kuranların mimarlarından olan bir tanesi bugün çıkmış, '31 Mart seçimleri intikam seçimi olacak' diyor. Artık rüyanızda görürsünüz. Aç tavuk rüyasında darı görürmüş. Türkiye eskiye dönmeyecek, millet ne derse o olacak. Biz 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de artık sistemin değişmesi gerektiğini, kaoslara ve krizlere sokan sistemden Türkiye'nin kurtulup yeni bir sistemle tanışması için AK Parti, MHP ve BBP olarak birlikte Cumhur İttifakı'nı oluşturduk ve 'evet' dedik. Siz de 'evet' dediniz ve evet çıktı."

Siyasi bölücülere karşı bütün partilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Sandıkta onların kökünü kazımalıyız. Bazıları gizli ya da örtülü ittifaklar yapıyor. Onlara dostça çağrı yapıyoruz. Siyasi bölücüleri meşrulaştırmaktan, onlara meşruiyet kazandırmaktan vazgeçin. Oy ve belediye için devletinize, milletinize, vatanınıza kötülük yapmayın. Gelecek nesillerimizin işini zorlaştırmayın. Biz BBP olarak duruşumuzu nasıl muhafaza ettiysek, bugün de yarın da aynı duruşla yolumuza sizlerin desteğiyle devam edeceğiz."

Destici, konuşmasının ardından esnafı ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Trabzon'da

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Trabzon'da

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Trabzon'da

PARTNER'Kız sıkıldı artık''Kız sıkıldı artık'
Özhaseki: Ortaya koyduğumuz mimari tarz cumhuriyete yakışmıyor (2)Özhaseki: Ortaya koyduğumuz mimari tarz cumhuriyete yakışmıyor (2)
Erdoğan: Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart (2)Erdoğan: Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart (2)
Anahtar Kelimeler:
Araklı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici miting Sürmene yerel seçimler

En Çok Okunan Haberler

İsrail'den Suriye itirafı!

İsrail'den Suriye itirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim uyarısı!

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Millet İttifakı'na tepki gösteren Yurdakul adaylıktan çekildi!

Rekor paylaşım!

Rekor paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.