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Artık sen de herkes gibisin: Twitter'a da hikayeler özelliği geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.03.2020 10:35 | Son Güncelleme

WhatsApp Instagram ve Facebook'un ardından Twitter'da hikayeler özelliğini iOS ve Android uygulamasına getirme kararı aldı. Fleets adına sahip Twitter hikayeleri, tıpkı WhatsApp, Instagram veya Facebook'ta olduğu gibi 24 saat sonra silinecek.

Artık sen de herkes gibisin: Twitter'a da hikayeler özelliği geliyor!

Instagram Hikayeler özelliği günümüzde oldukça sık kullanılıyor. Hatta kimi zaman Instagram'a atılan hikaye oranı, gönderi oranını dahi geçiyor. Hikayeler özelliğinin yükselen ivmesini gören diğer platformlar, kendi uygulamalarına da birer birer hikayeler özelliğini getirmeye başladı. Instagram'ın ardından Facebook, Facebook'un ardından Messenger, Messenger'ın ardından ise WhatsApp hikayeler özelliğine kavuştu. Ancak en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan bir uygulama, hikayeler özelliğini getirmedi ve bu harekete katılmadı. O uygulama Twitter'dan başkası değildi. Fakat Twitter'dan bugün gelen bir duyuru popüler uygulamanın da bu harekete katılacağını gösterdi.

TWİTTER FLEETS'İ DUYURDU

Twitter yaptığı duyuru ile Fleets adını verdiği yeni özelliğini tanıttı. Bu özellik sayesinde Twitter kullanıcıları hikayeler özelliğini Twitter üzerinde deneyimleyebilecek. Kullanıcılar tıpkı Instagram hikayeleri gibi geçici içerik gönderebilecek, gönderilen Fleets içerikleri beğeni, yanıt veya retweet alamayacak. 24 saat profilde sergilenecek olan Fleets'ler, 24 saatin dolmasıyla birlikte tamamen kaybolacak.

Twitter Fleets

FLEETS ŞİMDİLİK TEST SÜRECİNDE ANCAK...

Twitter hikayeler özelliği yani Fleets, şu anda Brezilya'daki Twitter kullanıcıları tarafından test ediliyor. Test sürecinin başarıyla tamamlanması durumunda Twitter'ın yeni özelliğini tüm Twitter kullanıcılarına açması bekleniyor.

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