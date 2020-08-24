Artık şifreleriniz daha güvenli!

Google, Android’de oturum açma kimlik bilgilerinin otomatik doldurulması için biyometrik kimlik doğrulamayı kullanıma sunacağını açıklamıştı. Bazı telefonlar Android otomatik doldurma özelliğine sahip olsa da, Google ayrıntıları doldurmadan önce biyometrik doğrulama veya şifre istemediğinden uygulama güvensizdi. Bu, kilidi açılmış bir cihazdaki uygulamalara ve hizmetlere giriş yapmak için otomatik doldurma özelliğini kolayca kullanabileceği anlamına geliyordu.

ANDROİD'E PAROLALAR İÇİN BİYOMETRİK DOĞRULAMA GELDİ! NASIL ÇALIŞIR?

Google, Play Services güncellemesi ve sunucu tarafı güncellemesi ile Android 10 ve daha yeni cihazlarda otomatik doldurma için biyometrik kimlik doğrulamasını kullanıma sundu. Özellik, Ayarlar -> Google -> Otomatik doldur -> Google ile otomatik doldur -> Otomatik doldurma güvenliği altında yer alıyor. Bu bölümde başka şifre uygulamaları varsayılan olarak etkinleştirilmiş olsa da, oturum açma kimlik bilgileri için biyometrik kimlik doğrulamasını değiştirme seçeneğini bulabileceksiniz.

Özellik cihazınıza sunulduysa, oturum açma bilgilerinizi gerektiren herhangi bir uygulamayı açabilirsiniz ve sizden biyometrik kimlik doğrulamasını kullanarak kimliğinizi doğrulamanız istenecektir.