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Artık trafik kazazedelerine en hızlı şekilde ulaşılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:33 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, trafik kazalarında kazazedelere en hızlı şekilde ulaşılması ve yardım edilmesini sağlayacak bir sistem geliştirdi.Öğretim Görevlisi Ali Osman Selvi’nin danışmanlığında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Alp Kıray ve Can Civekoğlu’nun hazırladığı proje Teknofest’in “İnsanlık Yararına Uygulamalar” başlığı altında “Ulaşım” kategorisinde finale kaldı.

Artık trafik kazazedelerine en hızlı şekilde ulaşılacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, trafik kazalarında kazazedelere en hızlı şekilde ulaşılması ve yardım edilmesini sağlayacak bir sistem geliştirdi.
Öğretim Görevlisi Ali Osman Selvi’nin danışmanlığında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Alp Kıray ve Can Civekoğlu’nun hazırladığı proje Teknofest’in “İnsanlık Yararına Uygulamalar” başlığı altında “Ulaşım” kategorisinde finale kaldı. Kaza anında sürücünün konumunu, nabız ve solunum gibi hayati fonksiyonlarını içeren bilgileri ilk yardım ekiplerine gönderen sistem, önümüzdeki günlerde İstanbul’da gerçekleşecek Teknofest 2019’da görücüye çıkacak.
Tamamı BŞEÜ bünyesinde gelişti
Tamamı BŞEÜ bünyesinde geliştirilen sistem ile ilgili bilgi veren Öğr. Gör. Ali Osman Selvi, otomobillere entegre edilen özel sensörlerin kaza şiddetinde darbeleri algıladığını, bu noktada Raspberry Pi mikrodenetleyicisi ile kontrol edilen sistemin devreye girerek kazazedelere yardım sürecini başlattığını söyledi. Selvi, tasarlanan sistemin baz istasyonuna bağlandığını, aracın konumunu, hasar durumunu, sürücünün ad-soyad, yaş, cinsiyet, kan grubu bilgilerini ve aynı zamanda nabız ve solunum gibi temel hayati fonksiyonlarını Acil Servise mesaj yoluyla gönderdiğini ve kazazedeye müdahale edilene kadar anlık sağlık durumu ile ilgili güncel veri akışını sağladığını belirtti.
"İmkânları insanlığa faydalı olacak teknolojilere dönüştürmeliyiz"
BŞEÜ’yü Teknofest’te temsil edecek ekiple bir araya gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan, günümüzde dijitalleşme alanında yapılan çalışmaların öneminin giderek arttığını ve öğrencilerinin bu alanda proje geliştirmelerinin kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi. “Ülkemizin 2023, 2051 ve 2071 hedefleri doğrultusunda her birimiz üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Bizler de içinde bulunduğumuz çağın sunduğu yenilikleri en iyi şekilde anlamalı ve bu imkânları insanlığa faydalı olacak teknolojilere dönüştürmeliyiz” diyen Mindivan, proje danışmanı Öğr. Gör Ali Osman Selvi’ye teşekkür etti ve 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek Teknofest Final Sunumları’na katılacak öğrencilere başarılar diledi.

Artık trafik kazazedelerine en hızlı şekilde ulaşılacak

Artık trafik kazazedelerine en hızlı şekilde ulaşılacak

Artık trafik kazazedelerine en hızlı şekilde ulaşılacak

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