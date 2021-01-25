HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Artikülasyon bozukluğu nedir, nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Artikülasyon bozukluğu nedir, nedenleri ve belirtileri nelerdir?

25.01.2021 12:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artikülasyon bozukluğu, bir konuşma sesinin ideal şekilde çıkarılamamasıdır. Bu bozukluklardan bir tanesi yerine kullanmadır. Örneğin; araba sesi için ayaba denmesi, r sesinin yerine y sesinin kullanılmasıdır. Diğer taraftan ses ekleme gibi belirtiler görülebilir. Örneğin; trend sözcüğü için tirend denebilir.

Ses atlaması, bu bozukluklardan bir tanesidir. Örneğin, köpek sözcüğünde sonda bulunan k sesinin atılması ve köpe şeklinde seslendirilmesidir. Bir sesin ideal şekilde söylenemeyip bir şekilde bozulması da söz konusu olabilir.

ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞUNUN SEBEPLERİ NELERDİR?

Artikülasyon bozukluğunun ilk akla gelen nedeni aslında anatomik yani yapısal nedenlerdir. Örneğin; damak yüksekliği, kapanış problemleri ya da çene problemleridir. Başka bir neden de mental sorunlardır. Çocuk bir şekilde konuşma seslerini ayrıt edemez ya da edinemez. Bunun yanında işitme engeli olan çocuklarda da benzer problemi görmekteyiz.

Motor konuşma bozukluklarında da artikülasyon bozuklukları görülmektedir.

ARTİKÜLASYON BOZUKLUKLARI İLERDE DÜZELİR Mİ?

Belirli oranlarda düzelme görülebilir. Örneğin bir çocuğun 8 tane sesinde problem varsa, belirli oranda düzelebilir. Fakat herhangi bir harf bozuk kalabilir.

Biliyoruz ki artikülasyon bozukluğu gelişimsel bir problemdir. Akademik yaşantıyı ve sosyal hayatı etkileyebilir. Psiko-sosyal anlamda bir örselenme yaratabilir.

ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUK İÇİN NE ZAMAN UZMANA BAŞVURULMALDIR?

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki, her dilin kendine has bir ses edinim sırası vardır. İngilizce' de bulunan ses edinimi aslında Türkçe' ye uygun değildir.

Yapılan araştırma bulgularına göz attığımızda, Türkçe' de ses edinimi şu şekilde ilerlemektedir:

  • 1,5 yaşında /b/, /p/, /m/, /d/ ve /t/ sesleri
  • 2 yaşında /n/ sesi
  • 2.5 yaşında /v/ ve /y/ sesi
  • 3 yaşında /f/, /l/, /k/, /g/ ve /s/ sesi ardından da /ç/ ve /c/ sesi
  • 3.5 yaşında /ş/ ve /h/ sesi ardından da /z/ sesi
  • 4.5 yaşında /r/ ve /j/ sesi edinilir.

ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞU BİREYİN YAŞANTISINI NASIL ETKİLER?

Bireyin yaşamının her anında olumsuz etkileyebilir. Okul hayatında, okulun ilk yıllarında okuma ve yazmanın gecikmesine neden olabilir. Akranları tarafından dalga geçilmesine neden olabilir. Akran zorbalığı okullarda çok yaygındır.

Bu durumda özgüven düşebilir. Sonraki yıllarda da bireyi meslek seçiminde etkileyebilir. Pek çok meslekte konuşma önemli bir beceridir. Artikülasyon bozukluğundan dolayı pek çok birey meslek değişimi yapabilmektedir.

ARTİKÜLASYON BOZUKLUKLARI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Eğer bozukluğu olan kişi çocuksa, öncelikle gelişim, işitme, farkındalık değerlendirilir. Belirli bir problem varsa ilgili birimlerle değerlendirmeler yapılır ve gerekli uygulamalar yapılır.

Bu yapılarla ilgili herhangi bir problem yoksa, sadece konuşma organlarıyla ilgili bir problem varsa, konuşma terapisti oromotor yapıları geliştirir, konuşma sesinin üretilmesiyle ilgili çocuğa fark ettirmeler sağlanır. Belirli tekniklerle ilk ses çıkartılmaya çalışılır. Ardından da uygun egzersizlerle bu beceriler genellenmeye çalışılır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Bu önerilerle yaşınızı dondurun!Bu önerilerle yaşınızı dondurun!
15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

Wanda Nara seks kasedi davasını kazandı

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den çok önemli '45 gün' uyarısı

Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kız otelin 8'inci katından düştü

Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kız otelin 8'inci katından düştü

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

Uzman isim açıkladı! İşte kötü ağız kokusunun nedeni

Uzman isim açıkladı! İşte kötü ağız kokusunun nedeni

Yaşlanmaya neden olan faktörler neler? Yaşlanmayı geciktirmek mümkün!

Bu önerilerle yaşınızı dondurun!

Pandemide çocukluk aşıları ertelemeye gelmez

Pandemide çocukluk aşıları ertelemeye gelmez

Andropoz tedavisi için 2 yöntem! Bu belirtilerle kendini gösteriyor

Cinsel istekte azalma varsa dikkat! Sebebi bu olabilir

Aile terapisi nedir? Aile terapisi tavsiyeleri hayatı kolaylaştırıyor

Aile içi anlaşmazlıkta ne kadar haklısınız? Sorunu çözmek mümkün

Diş ipi nasıl kullanılır? Diş arası fırçası kullanımı hangi bölgeler için gereklidir?

Fırçalamak yetersiz! Dişlerinizi kaybetmek istemiyorsanız...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.