Artikülasyon bozukluğu nedir, nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Ses atlaması, bu bozukluklardan bir tanesidir. Örneğin, köpek sözcüğünde sonda bulunan k sesinin atılması ve köpe şeklinde seslendirilmesidir. Bir sesin ideal şekilde söylenemeyip bir şekilde bozulması da söz konusu olabilir.

ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞUNUN SEBEPLERİ NELERDİR?

Artikülasyon bozukluğunun ilk akla gelen nedeni aslında anatomik yani yapısal nedenlerdir. Örneğin; damak yüksekliği, kapanış problemleri ya da çene problemleridir. Başka bir neden de mental sorunlardır. Çocuk bir şekilde konuşma seslerini ayrıt edemez ya da edinemez. Bunun yanında işitme engeli olan çocuklarda da benzer problemi görmekteyiz.

Motor konuşma bozukluklarında da artikülasyon bozuklukları görülmektedir.

ARTİKÜLASYON BOZUKLUKLARI İLERDE DÜZELİR Mİ?

Belirli oranlarda düzelme görülebilir. Örneğin bir çocuğun 8 tane sesinde problem varsa, belirli oranda düzelebilir. Fakat herhangi bir harf bozuk kalabilir.

Biliyoruz ki artikülasyon bozukluğu gelişimsel bir problemdir. Akademik yaşantıyı ve sosyal hayatı etkileyebilir. Psiko-sosyal anlamda bir örselenme yaratabilir.

ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUK İÇİN NE ZAMAN UZMANA BAŞVURULMALDIR?

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki, her dilin kendine has bir ses edinim sırası vardır. İngilizce' de bulunan ses edinimi aslında Türkçe' ye uygun değildir.