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Artış dikkat çekti: Türkiye'de internet kullanımı son 5 yılda yüzde 29 arttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.08.2020 09:35 | Son Güncelleme

Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, yeni imkanların ortaya çıkışı, e-ticaretin yaygınlaşması gibi etkenler internet kullanım oranlarını da artırıyor. Türkiye'de son 5 yılda internet kullananların sayısı yüzde 29, internet bağlantısı olan evlerin oranı da yüzde 18,8 artış yaşadı.

Artış dikkat çekti: Türkiye'de internet kullanımı son 5 yılda yüzde 29 arttı!

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, 2016-2020 döneminde internet kullanımındaki artış dikkati çekti.

Geçen yıl aralıkta ortaya çıkan ve bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki tedbirler, hayatın her alanında internete talebi daha da artırdı. Sosyal mesafenin sağlanması ve salgının önüne geçilebilmesi amacıyla birçok iş dijital ortama taşındı. Bu gelişmeler internet kullanımındaki artışı hızlandırdı.

Son 5 yılda ortaya çıkan verilere bakıldığında, Nisan 2016'da yüzde 61,2 seviyesinde bulunan 16-74 yaş grubundakilerin internet kullanım oranı, 2017'de yüzde 66,8, 2018'de yüzde 72,9, 2019'da yüzde 75,3 ve bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 79 olarak kayıtlara geçti. İnternet kullanan birey oranı, söz konusu 5 yılda yüzde 29 artış gösterdi.

GENİŞ BANT İNTERNETE ERİŞİM ARTTI

Mobil operatörler tarafından elektronik haberleşme sektörüne yapılan yatırımlarının artması, fiber altyapıların çoğalması, bu alandaki kampanyalar ve her türlü alışverişin internet ortamına taşınması gibi etkenler internetin evlerde kullanımını yaygınlaştırdı. Nisan 2016'da her 100 haneden 76'sı internete erişim imkanına sahipken, bu yılın nisan ayı itibarıyla her 100 haneden 90'ı bu imkana kavuştu. İnternet bulunan hanelerin oranı bu dönemde yüzde 18,8 arttı.

Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle geniş bant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı, söz konusu dönemde yüzde 22,9 yükselişle yüzde 89,9'a ulaştı.

ERKEKLER DAHA FAZLA İNTERNET KULLANIYOR

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin oranı, Nisan 2016'da yüzde 34,1 iken, bu yılın nisan ayında yüzde 36,5'e yükseldi.

Cinsiyete göre internet kullanım oranına bakıldığında ise 2016'da erkeklerin yüzde 70,5'i kadınların yüzde 51,9'u interneti kullanırken, bu oran 2020'de erkeklerde 84,7 kadınlarda 73,3 olarak gerçekleşti.

AA

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