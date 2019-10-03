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"Artistik" ayakkabılar CNR Expo'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 12:07 | Son Güncelleme

Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), farklı ayakkabı tasarımlarına da ev sahipliği yapıyor - Ayakkabı tasarımcısı Kobi Levi'nin "Artistik Ayakkabılar" koleksiyonu, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), farklı ayakkabı tasarımlarına da ev sahipliği yapıyor.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, AYMOD, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 62'nci kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

T-Talks seminerleri ile ziyaretçilere verimli zaman geçirmelerini sağlayan fuar, şarkıcı Lady Gaga'nın da ayakkabı tasarımcısı olan Kobi Levi'nin "Artistik Ayakkabılar" koleksiyonu ile daha da renklendi. Sıra dışı ayakkabı tasarımlarıyla katılımcıların dikkatini çeken Kobi Levi, T-Talks seminerinde de bir konuşma yaparak, hayat hikâyesini anlattı. Kobi Levi’nin ilginç koleksiyonu, 5 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

- T-Talks seminerleri gündemi belirliyor

Ayakkabı dünyasına yön veren birbirinden özel markaların yer aldığı AYMOD, ev sahipliğini yaptığı T-Talks seminerlerinde, Kobi Levi’nin yanı sıra yerli ve yabancı dünyaca ünlü tasarımcıları da ağırlıyor.

Ayakkabıda sürdürülebilir ürünlerin gelecekte sağlayacağı faydalar, yeni tasarımlar, trendler ve sektörün ekonomisinin tartışıldığı T-Talks seminerlerinde, Türkiye Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımcıları Birliği Kurucusu Ahmet Baytar "Tasarım ve İlham Aldığı Akımlar", ayakkabı tasarımcısı Sezgi Beşli "Global Pazarda ve Türkiye'de Markalaşma", ayakkabı tasarımcısı Beste Cercis "Ekosistemdeki Sürdürülebilirliğin Bilinci: Muz Lifi Tabanlar", ECOALF'in ayakkabı direktörü Miguel Pomares "ECOALF: Çünkü Gezen B Yok", ayakkabı tasarım eğitmeni Pınar Ergün ise "2020 Ayakkabı Trendleri ve Ayakkabı Sektörünün Geleceği" başlıklı sunum gerçekleştiriyor.

- Dünyanın en büyük ayakkabısı da AYMOD'da

Fuar kapsamında düzenlenen "Sürdürebilirlik ve Döngüsel Ekonomi" konseptli sergide, tasarımcı mimar Eylem Pala Uluğ, kendisine ait yöntemlerle atık plastik poşetleri kullanarak vintage ayakkabıları yeniden yorumladığı koleksiyonunu tanıtıyor.

Fuarda ayrıca Konyalı ayakkabı ustası Zahit Okurlar tarafından imal edilen 455 numaralı dünyanın en büyük ayakkabısı da ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. 3 metre 12 santimetre uzunluğunda ve 1 metre 5 santimetre yüksekliğindeki ayakkabı, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini almış durumda bulunuyor.

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