Arto: Demet Akalın iyice kafayı yedi!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programına konuk olan Arto, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şeyma Subaşı üzerinden Demet Akalın’a eleştiri oklarını çeviren şarkıcı, "Demet Akalın iyice kafayı yedi. Neden kafayı yedi? Senin 10 milyon takipçin var. Gırgır yapıyoruz, ama 10 milyon takipçi büyük rakam. Şeyma'yı o yüzden savundum. Onunla küs olduğum halde, mahkemelik olduğum halde savundum" dedi.

"Sen Demet Akalın'sın. Biz seni sevelim veya sevmeyelim. Benim 30 yıllık arkadaşım. Sen yerini bilmek zorundasın. Sen güçlü bir kadınsın. Biz seni sevmiyoruz, o ayrı."