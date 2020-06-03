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Arto: Demet Akalın iyice kafayı yedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2020 11:29 | Son Güncelleme

Sivri dilli şarkıcı Arto, Şeyma Subaşı ile yıldızı barışmayan ve her fırsatta sosyal medya fenomenini eleştiren meslektaşı Demet Akalın'a canlı yayında tepki gösterdi.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programına konuk olan Arto, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şeyma Subaşı üzerinden Demet Akalın’a eleştiri oklarını çeviren şarkıcı, "Demet Akalın iyice kafayı yedi. Neden kafayı yedi? Senin 10 milyon takipçin var. Gırgır yapıyoruz, ama 10 milyon takipçi büyük rakam. Şeyma'yı o yüzden savundum. Onunla küs olduğum halde, mahkemelik olduğum halde savundum" dedi.

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"Sen Demet Akalın'sın. Biz seni sevelim veya sevmeyelim. Benim 30 yıllık arkadaşım. Sen yerini bilmek zorundasın. Sen güçlü bir kadınsın. Biz seni sevmiyoruz, o ayrı."

Arto'dan dikkat çeken açıklamalar

Arto, "Ben Gülben Ergen'i seviyorum, kimse kusura bakmayın. Barışırsanız da siz" sözleriyle de programın sunucularından Seren Seren Serengil'e göndermede bulundu.
Geçtiğimiz aylarda Şeyma Subaşı’nın İtalyan mutfağını övmesine tepki gösteren Akalın, sosyal medya üzerinden “Ağzının tadını bilsen burnunun b..unu yerdin” demişti.
Akalın’ın bu sözleri, Arto’yu çileden çıkarmıştı. Ünlü şarkıcı, Şeyma Subaşı'nı eleştiren Demet Akalın'a giydiği kıyafetlerden dolayı ağır ifadeler kullanmıştı: Donuna kadar İtalyansın ama Şeyma'yı milliyetçilik üzerinden linç ettiriyorsun.
Kızın başına bir şey gelse bunun sorumlusu sensin. Biz o pahalı İtalyan markaları senin sayende öğrendik, Şeyma'dan değil!
Corona virüs salgını ortaya çıktıktan sonra İngiltere ve Polonya aktarmalı Türkiye’ye gelen Arto, “Türkiye’ye gelirken üç ülke dolaştım. Haklı olarak ev sahipleri de korktu. Arkadaşlarım beni evlerine almadan önce ateşimi ölçtü. Ardından tıraş edip evlerine aldılar” demişti.

"MEMLEKETİMDEYİM, HUZURLUYUM"

"MEMLEKETİMDEYİM, HUZURLUYUM"
Arkadaşlarının haklı olduğunu belirten şarkıcı, 14 gün evden çıkmadığını ve sağlıklı olduğunu söylemişti: Ben olsam, ben de korkardım. Memleketimdeyim huzurluyum.
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