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Artrit hastalığına dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.10.2019 13:00 | Son Güncelleme

Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Artrit hastalığına dikkat

Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Kısa, artrit hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Kısa, artrit; eklemde ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı ile seyreden kronik hastalık grubu olduğunu söyledi.
Kısa, 7’den 70’e her yaş grubunda görülebilen bir hastalık olduğunu belirterek, “Sebep olduğu belirtiler nedeni ile hasta sağlığı yanı sıra hastaların sosyal hayatlarını önemli ölçüde etkileyen, yaşam süresini dahi kısaltan hastalıklardır. Eklemlerin yanı sıra kaslar, kemikler ve iç organlar dahil olmak üzere vücudun diğer bölümlerini de etkileyebilir. Eklemlerin ne işe yaradığının maalesef eklem bozulduğunda anlıyoruz. Bu nedenle her hastalıkta olduğu gibi artritlerde de erken tanı oldukça önemlidir. Basit kan tetkikleri ve röntgenle tanı konulabileceği gibi ileri tetkiklere de gereksinim duyulabilmektedir. Sağlıklı yaşam tarzı ve alışkanlıklar artrit seyrini olumlu etkiler. Düzenli egzersiz, ideal vücut ağrılarının korunması, stres ve sigaradan uzak kalınması, düzenli uyku hastalık şiddetinin azalmasına yardımcıdır” dedi.

“Tedavide asıl amaç hastanın yaşam kalitesini arttırmak”
Kısa, tedavideki asıl amacın hastanın yaşam kalitesini arttırmak olduğunu belirterek, “Tedavide asıl amaç hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. İlaç tedavileri, yaşam şeklindeki değişikler ve kişiye uygun egzersiz uygulamaları ile kontrol altına alınmaya çalışılır. Doktor hasta iletişiminin kuvvetli olması tedavi sürecini olumlu etkileyen faktörlerden biridir.
Tıp dışı tedaviler konusunda hastaların dikkatli ve uyanık olması gerekir. Çünkü bu uygulamalar kalp, karaciğer ve böbrek gibi hayati organlar üzerindeki etkileri bilinmemektedir” şeklinde konuştu.

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