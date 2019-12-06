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"Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" Üsküdar'da açıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.12.2019 15:05 | Son Güncelleme

"Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" Üsküdar'da açıldı

İSTANBUL (AA) - Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEM-DER), sıfır atık projesine destek sağlamak amacıyla düzenlediği "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" etkinliği başladı.

TOGEM-DER'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2005 yılında Üsküdar'da kurulan dernek, "Sizin eskiniz başkasının yenisi olsun" temasıyla mobilyadan kıyafete binlerce ürünün yenilenerek, satışa sunulduğu pazarı açtı.

Üsküdar'daki dernek merkezindeki etkinliğe katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan burada yaptığı konuşmada, projeye destek verenlere teşekkür ederek, "İnşallah bu etkinlik sıfır atık bilincinin daha doğru anlaşılmasına vesile olacak." ifadelerini kullandı.

TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran ise herkese bir çağrıda bulunduklarını, "Sizin eskiniz başkasının yenisi olsun." dediklerini ifade etti.

Bu çağrıya Türkiye'nin dört bir yanından karşılık geldiğini kaydeden Gülbaran, "Kimi markalar çeyiz setleri, oyuncak, halı gibi yeni ürünler yolladılar. Kimileri elleriyle ördükleri kazakları, çorapları kimileri ise el emeği göz nuru yaptıkları hediyelik eşyaları gönderdi. Kısa sürede 9 binden fazla parça ürün geldi. Kapımız herkese açık. Herkesin ihtiyacına, zevkine ve bütçesine göre ürünler var. Elli liraya bot da bulabilirsiniz, 200 liraya bir sehpa da alabilirsiniz. Özel sergileme alanında ise ipek halılar, değerli tablolar, satranç takımları, hikayesi olan birbirinden değerli parçalar da yine katılımcıları bekliyor. Bazı mobilya ve kıyafetleri ise derneğimizde yeniledik. Şu anda eskisinden daha iyi durumdalar. Hedefimiz, ikinci el ve hiç kullanılmayan hikayesi olan her bir parça eşyayla yeni hikayeler yazmak." değerlendirmesini yaptı.

Pazar günü saat 18.00'e kadar devam edecek etkinlikten elde edilen gelir, "Sıfır Atık" projesinin toplum genelinde yaygınlaştırılması ve ihtiyaç sahipleri için kullanılacak.

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Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı TOGEM-DER

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