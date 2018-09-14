Arttırılmış gerçeklik ile haber sundu

ABD'nin batısında etkili olan Florence Kasırgası öncesi, The Weather Channel'da sunulan haber bülteni büyük yankı uyandırdı. Arttırılmış gerçeklik teknolojisi kullanarak Dr Erika Navarro tarafından sunulan bülten, sosyal medyada da çok konuşuldu.
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