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Arttırılmış gerçeklik ile haber sundu

İLGİNÇ HABERLER  | 14.09.2018 13:57 | Son Güncelleme

Arttırılmış gerçeklik ile haber sundu, görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

ABD'nin batısında etkili olan Florence Kasırgası öncesi, The Weather Channel'da sunulan haber bülteni büyük yankı uyandırdı. Arttırılmış gerçeklik teknolojisi kullanarak Dr Erika Navarro tarafından sunulan bülten, sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Florence Kasırgası arttırılmış gerçeklik

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