Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı’nın Ahmet Türk’ü öven sözlerine sert tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Mardin’in Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı’nın, terör örgütü üyeliği, yardım yataklık suçlamaları ile görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ten övgü ile bahsetmesine tepki gösterdi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen Mardin Artuklu Üniversitesi’nin öğrencileri tarafından düzenlenen ’İnovatif Gelişim Zirvesi 19’ programına katılan Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı’nın bir gazeteceye yaptığı açıklamalarda kısa bir süre önce PKK ile irtibatı tespit edildiği için İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk’ün iyi bir insan olduğunu, Ahmet Türk’ün hatalarından dolayı değil, partisinin yaptığı hatalardan dolayı görevden alındığını ifade ederek, PKK ile irtibatı ve iltisakı sabit olduğu için görevden alınan HDP’li bir belediye başkanına güzellemeler dizmesinin HDP’ye olan hayranlığın dışa yansıması olduğunu kaydetti. Abdülkadir Tutaşı, Ahmet Türk’ün iyi biri olduğunu ifade ederek üstü kapalı olarak Ahmet Türk’ü görevden alan devletin, hükümetin, İçişleri Bakanının yanlış yaptığını ifade etmeye çalıştığını kaydeden Sözen, ’’Söz konusu başkan bu açıklamaları ile HDP ye hayranlığını ifade ederken, kayyum meselesini de üstü kapalı yanlış bulduğunu ifade etmeye çalışıyor. Bu söylemlerde bulunan birinin AK Parti belediye başkanı olması hükümetimizin Ahmet Türk ve kayyumlarla ilgili kararının yanlış olduğunu ifade etmesi anlamına geliyor. Yani üstü kapalı partisinin İçişleri Bakanının almış olduğu kararı tanımadığını ifade ediyor. Bu tür söylemler yanlıştır, AK Parti’ye, hükümete ve hükümetimizin terörle mücadelesine zarar veriyor. Ahmet Türk asla iyi bir insan değildir. Ahmet Türk iyi bir insan olsaydı PKK’ya bulaşmazdı. PKK’nın ve partisi olan HDP’nin kendisine verdiği yanlış emirleri talimatları yerine getirmezdi. Ahmet Türk iyi bir insan olmuş olsaydı göreve gelir gelmez şehit yakınlarımıza işten atmazdı’’ dedi.

Tutaşı’nın bir belediye başkanı olarak ulusal meselelerde yanlış bilgilere dayalı açıklamalarda bulunmasını asla doğru bulmadığını aktaran Sözen, ’’İçişleri Bakanlığı tarafından terörle irtibatı ve iltisakı sabit olduğu gerekçesiyle görevden alınan birinin Kürt sorununu çözecek kişiler arasında göstermesi facia bir söylemdir. Bu şahsa geçmişte Kürt sorunu çözme fırsatı verildi ve bu şahıs PKK’nın değirmenine su taşıdı. PKK ile irtibatından dolayı cezaevine girdi. Bütün bunlar ortadayken böyle birinden Kürt sorununu çözmeyi ummak, beklemek gaflet dalalet hatta ihanettir. AK Partili bir belediye başkanı bunları söylüyorsa bizler niye terörle teröristle mücadele ediyoruz? Bölgede Kürt meselesi yok, Kürt’lerin terör gibi, PKK gibi, HDP gibi büyük bir sorunu vardır. Varsa bölgede bir sorun bunu Cumhurbaşkanımız, devletimiz ve TBMM çözer. Belediye başkanı bu söylemleri kullanarak haddini ve maksadını aşmış, görev ve sorumluluk alanının dışına çıkmış, HDP ve PKK’ya şirin görünme çabasına girmiştir. Bu şahıs bu söylemleri kullanarak kayyum olarak atanan belediye başkanlarını yıpratma yoluna gitmiş, bir sonraki seçim için HDP ye göz kırpmıştır. Bu şahısların ne Mardin’e ne ülkemize ne devletimize faydası olmaz. Bunların bilinçaltında karanlık fikirler vardır. Bu söylemlerinin hükümetimizce, devletimizce bir cezai müeyyidesinin olmasını bekliyoruz. Kimsenin yaptığı yanına kalmamalıdır. Bu söylemler bölgede canları ve kanları pahasına mücadele eden güvenlik güçlerimizin moral ve motivasyonunu bozmaktadır’’ diye konuştu.

